Проблема на МКС: астронавти не можуть вийти у відкритий космос
NASA відклало вихід астронавтів у відкритий космос через загрозу, яку становлять уламки, що залишилися після російської протисупутникової ракети.
За кілька годин до виходу у відкритий космос астронавтів Томаса Маршберна та Кейли Беррон із борту МКС, у NASA повідомили, що вихід переноситься з тієї причини, що неможливо повною мірою оцінити загрозу, яку становить космічне сміття. Вихід відбудеться, коли буде отримано точнішу інформацію, повідомляє CNN.
Томас Маршберн і Кейла Беррон, які 11 листопада прибули на МКС, мали вийти у відкритий космос у вівторок, 30 листопада, щоб замінити несправну антену зв'язку. Ця "космічна прогулянка" мала тривати прибизно шість з половиною годин.
Можливо, пише CNN, вихід відклали через космічні уламки, які утворилися внаслідок випробування російської протисупутникової ракети два тижні тому.
Тисячі уламків після вибуху супутника
Космічне командування Збройних сил США заявило, що Росія провела випробування протисупутникової ракети DA-ASAT, яка знищила їхній супутник на орбіті. Унаслідок чого на орбіті залишилося 1 700 уламків, які, ймовірно, створять ще сотні тисяч шматків дрібнішого орбітального сміття після зіткнень.
У NASA кажуть, що спочатку поле з уламків було концентрованішим, але згодом розвіялося. Їхня поява збільшила ризик виходу астронавтів у відкритий космос на 7%. Будь-яке космічне сміття становить загрозу для астронавтів, які виходять у космос, адже він може пошкодити їхні скафандри.
Після експлуатації протягом 21 року антена зв'язку нещодавно перестала посилати сигнали на Землю, тому астронавти мали її замінити. Цей запланований вихід у відкритий космос у вівторок, 30 листопада, став би 245 виходом астронавтів із борту космічної станції.
Нагадуємо, що NASA звинуватило Росію у створенні загрози для МКС та астронавтів.
Також нагадуємо, що МКС довелося змінити положення, щоб уникнути зіткнення з уламком китайського супутника.