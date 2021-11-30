Проблема на МКС: астронавти не можуть вийти у відкритий космос

NASA відклало вихід астронавтів у відкритий космос через загрозу, яку становлять уламки, що залишилися після російської протисупутникової ракети.

За кілька годин до виходу у відкритий космос астронавтів Томаса Маршберна та Кейли Беррон із борту МКС, у NASA повідомили, що вихід переноситься з тієї причини, що неможливо повною мірою оцінити загрозу, яку становить космічне сміття. Вихід відбудеться, коли буде отримано точнішу інформацію, повідомляє CNN.

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Томас Маршберн і Кейла Беррон, які 11 листопада прибули на МКС, мали вийти у відкритий космос у вівторок, 30 листопада, щоб замінити несправну антену зв'язку. Ця "космічна прогулянка" мала тривати прибизно шість з половиною годин.

Можливо, пише CNN, вихід відклали через космічні уламки, які утворилися внаслідок випробування російської протисупутникової ракети два тижні тому.

[ + – ] NASA повідомило про скасування виходу в космос астронавтів у Twitter.

Тисячі уламків після вибуху супутника

Космічне командування Збройних сил США заявило, що Росія провела випробування протисупутникової ракети DA-ASAT, яка знищила їхній супутник на орбіті. Унаслідок чого на орбіті залишилося 1 700 уламків, які, ймовірно, створять ще сотні тисяч шматків дрібнішого орбітального сміття після зіткнень.

У NASA кажуть, що спочатку поле з уламків було концентрованішим, але згодом розвіялося. Їхня поява збільшила ризик виходу астронавтів у відкритий космос на 7%. Будь-яке космічне сміття становить загрозу для астронавтів, які виходять у космос, адже він може пошкодити їхні скафандри.

[ + – ] Томас Маршберн під час свого першого виходу у відкритий космос у 2009 році. Фото: ISS

Після експлуатації протягом 21 року антена зв'язку нещодавно перестала посилати сигнали на Землю, тому астронавти мали її замінити. Цей запланований вихід у відкритий космос у вівторок, 30 листопада, став би 245 виходом астронавтів із борту космічної станції.

Нагадуємо, що NASA звинуватило Росію у створенні загрози для МКС та астронавтів.

Також нагадуємо, що МКС довелося змінити положення, щоб уникнути зіткнення з уламком китайського супутника.