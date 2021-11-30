Проблема на МКС: астронавты не могут выйти в открытый космос

NASA отложило выход астронавтов в открытый космос из-за угрозы, которую представляют обломки, оставшиеся после российской противоспутниковой ракеты.

За несколько часов до выхода в открытый космос астронавтов Томаса Маршберна и Кейлы Бэррон с борта МКС, в NASA сообщили, что выход переносится по той причине, что невозможно в полной мере оценить угрозу, которую представляет космический мусор. Выход состоится, когда будет получена более точная информация, сообщает CNN.

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Томас Маршберн и Кейла Бэррон, которые 11 ноября прибыли на МКС, должны были выйти в открытый космос в вторник, 30 ноября, чтобы заменить неисправную антенну связи. Эта "космическая прогулка" должна была длится около шести с половиной часов.

Возможно, пишет CNN, выход отложили из-за космических обломков, которые образовались в результате испытания российской противоспутниковой ракеты две недели назад.

[ + – ] NASA сообщило об отмене выхода в космос астронавтов в Twitter.

Тысячи обломков после взрыва спутника

Космическое командование Вооруженных сил США заявило, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты DA-ASAT, которая уничтожила их же спутник на орбите. В результате на орбите осталось 1700 обломков, которые вероятно, создадут еще сотни тысяч кусков более мелкого орбитального мусора после столкновений.

В NASA говорят, что сначала поле из обломков было более концентрированным, но со временем рассеялось. Их появление увеличило риск выхода астронавтов в открытый космос на 7%. Любой космический мусор представляет угрозу астронавтов, выходящих в космос, ведь он может повредить их скафандры.

[ + – ] Томас Маршберн во время своего первого выхода в открытый космос в 2009 году. Фото: NASA

После эксплуатации в течение 21 года, антенна связи недавно перестала посылать сигналы на Землю, поэтому астронавты должны были ее заменить. Этот запланированный выход в открытый космос во вторник, 30 ноября, стал бы 245-м выходом астронавтов с борта космической станции.

Напоминаем, что NASA обвинило Россию в создании угрозы для МКС и астронавтов.

Также напоминаем, что МКС пришлось изменить положение, чтобы избежать столкновения с обломком китайского спутника.