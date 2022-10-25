МКС довелося уникнути зіткнення з уламками супутника-розвідника "Космос 1408", — NASA

За інформацією журналістів CNN, уламки російського апарату на орбіті з'явилися після випробування Росією протисупутникової зброї на навколоземній орбіті.

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Міжнародна космічна станція (МКС) могла наразитися на небезпеку зіткнення з космічним сміттям, яке опинилося на шляху орбітального польоту станції. Щоб ухилитися від зіткнення, МКС довелося запустити на 5 хвилин і 5 секунд свої двигуни для маневру з ухилення від уламків (PDAM). Про це у пресрелізі повідомляє агентство NASA.

"Протягом 5 хвилин 5 секунд виконували маневр з ухилення від уламків (Pre-Determined Debris Avoidance Maneuver — PDAM), щоб забезпечити комплексу додаткове віддалення від прогнозованого шляху фрагмента уламків російського космічного корабля "Космос 1408", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок маневру, який здійснили 25 жовтня о 03:25 за Києвом, висота МКС збільшилася на 0,32 км в апогеї та на 1,28 км у перигеї.

Як повідомив телеканал СNN, у NASA вже попереджали про ризики поширення сміття в космосі, викликаного різким збільшенням кількості супутників на орбіті та кількома випадками навмисного їхнього знищення урядами. За інформацією журналістів, апарат "Космос-1408" знищили під час випробування Росією протисупутникової зброї на навколоземній орбіті.

[ + – ] Фото фрагментів супутника "Космос 1408"

За даними NASA, МКС змушена змінювати свою орбіту, щоб уникнути космічного сміття приблизно раз на рік. Якщо ймовірність зіткнення перевищує 1 до 10 000, станція здійснює PDAM маневр далеко від об'єкта.

Наскільки небезпечним є зіткнення МКС з космічним сміттям

Космонавт Михайло Корнієнко пояснив, що якщо МКС зіткнеться на своїй орбіті з космічним сміттям, це цілком імовірно призведе до пробоїни корпусу станції. Це може призвести до неминучого падіння тиску на станції, що зі свого боку ставить під загрозу життя космонавтів на борту МКС.

За його словами, все залежатиме від кількості та розмірів пробоїн у корпусі. У будь-якому випадку екіпаж має резервний час для проведення ремонтних робіт з герметизації пошкоджених ділянок.

"Якщо ось цього резервного часу до 500 мм падіння тиску екіпажу вистачає для знаходження пробоїни, то станцію врятують. Якщо це катастрофічне падіння тиску, значить, треба герметизувати корабель і спускатися на Землю", — пояснив Корнієнко.

Нагадаємо, 20 червня на навколоземній орбіті Росія додала космічного сміття у вигляді уламків радянського супутника "Космос-1408". Міжнародна космічна станція здійснила маневр та змінила орбіту, щоб не зіткнутися з уламками знищеного апарату.