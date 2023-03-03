SpaceX доставила новый экипаж на МКС: снова не обошлось без проблем (фото)

Космический корабль Crew Dragon, на борту которого были четверо новых членов экипажа, успешно пристыковался к космической станции.

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Через 25 часов полета на МКС прибыли два американца, представитель ОАЭ и один астронавт из РФ, пишет Aljazeera.

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Космический корабль Crew Dragon с четырьмя новыми астронавтами в качестве сменного экипажа МКС отправила в космос ракета Falcon 9 от компании SpaceX в четверг, 2 марта. Через 25 часов полета корабль пристыковался к орбитальной станции в пятницу утром, 3 марта. Факт успешной стыковки был подтвержден в тот момент, когда МКС пролетала над Землей на высоте в 420 км со скоростью в 28 164 км/ч.

[ + – ] Космический корабль Crew Dragon с четырьмя новыми астронавтами в качестве сменного экипажа МКС отправила в космос ракета Falcon 9 от компании SpaceX в четверг, 2 марта

Миссия под названием Crew-6 стала уже шестой отправкой астронавтов в космос для NASA, с тех пор как компания Илона Маска осуществила первый подобный полет на своем корабле еще в мае 2020 года. На борту корабля Crew Dragon находились астронавты NASA Стивен Боуэн и Уоррен Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и россиянин Андрей Федяев.

[ + – ] На борту корабля Crew Dragon находились астронавты NASA Стивен Боуэн и Уоррен Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и россиянин Андрей Федяев Фото: SpaceX

Как уже писал Фокус, изначально отправка этого экипажа на МКС была запланирована на понедельник, 27 февраля, но из-за проблем с ракетой, а затем и ухудшившихся погодных условий, дату старта перенесли на четверг, 2 марта.

[ + – ] Первая попытка старта ракеты Falcon-9 в понедельник, 27 февраля

Но и этот полет не обошелся без небольших трудностей. Стыковка космического корабля с МКС произошла в 8:20 утра по Киеву, но экипаж был готов переступить порог станции на час раньше. Диспетчеры миссии на Земле остановили корабль на некоторое время из-за выявленных проблем с одним из зажимов, с помощью который корабль "цепляется" к МКС. Когда наземная команда перезапустила программное обеспечение корабля, проблема была устранена и Crew Dragon совершил успешную стыковку. По словам представителей SpaceX, они не ожидали, что с кораблем могут возникнуть подобные проблемы в космосе.

[ + – ] Но и этот полет не обошелся без небольших трудностей. Стыковка космического корабля с МКС произошла в 8:20 утра по Киеву, но экипаж был готов переступить порог станции на час раньше Фото: NASA

Четверо новых астронавтов на МКС будут находиться здесь примерно полгода и проведут более 200 важных экспериментов. Некоторые из этих исследований помогут в реализации пилотируемых полетов на Луну и на другие планеты. Конечно же новые члены экипажа будут поддерживать в рабочем состоянии саму Международную космическую станцию.

Среди всех четырех астронавтов, 59-летний Стивен Боуэн, является самым опытным, так как побывал в космосе уже три раза и провел там в общей сложности 40 дней. Также в его послужном списке значится 7 выходов в открытый космос. Остальные трое впервые отправились за пределы нашей планеты.

Важно отметить, что россиянин Андрей Федяев является уже вторым астронавтом из РФ, который полетел в космос на борту американского космического корабля благодаря новому соглашению между NASA и "Роскосмосом", заключенным в июле прошлого года. Несмотря на ухудшение отношений между США и Россией из-за вторжения последней в Украину, сотрудничество между странами на МКС продолжается.

[ + – ] Несмотря на ухудшение отношений между США и Россией из-за вторжения последней в Украину, сотрудничество между странами на МКС продолжается Фото: NASA

Кстати, на сегодня на орбитальной станции находятся сразу четверо представителей РФ, включая Федяева. Дело в том, что еще на полгода на станции остались Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. Они и американец Фрэнк Рубио не смогли улететь домой из-за аварии на российском корабле "Союз". Но, как уже писал Фокус, "Роскосмос" отправил новый космический корабль, но вернуть эту троицу на Землю он сможет только в сентябре.

Еще одна россиянка, Анна Кикина, вместе с американцами Джошем Кассада и Николь Манн, а также японцем Коити Ваката, примерно через пять дней вернуться на Землю. Самое интересное, что представительница РФ полетит на корабле американской компании SpaceX. Собственно, этот квартет, и заменит на орбите прибывший в пятницу, 3 марта, экипаж.

Также Фокус писал о том, что астронавт Джош Кассада сделал удивительный снимок полярного сияния из космоса.