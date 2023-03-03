SpaceX доставила новий екіпаж на МКС: знову не обійшлося без проблем (фото)

Космічний корабель Crew Dragon, на борту якого були четверо нових членів екіпажу, успішно пристикувався до космічної станції.

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Через 25 годин польоту на МКС прибули два американці, представник ОАЕ і один астронавт із РФ, пише Aljazeera.

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Космічний корабель Crew Dragon із чотирма новими астронавтами змінного екіпажу МКС відправила в космос ракета Falcon 9 від компанії SpaceX у четвер, 2 березня. Через 25 години польоту корабель пристикувався до орбітальної станції в п'ятницю вранці, 3 березня. Факт успішного стикування був підтверджений у той момент, коли МКС пролітала над Землею на висоті 420 км зі швидкістю 28 164 км/год.

[ + – ] Космічний корабель Crew Dragon із чотирма новими астронавтами змінного екіпажу МКС відправила в космос ракета Falcon 9 від компанії SpaceX у четвер, 2 березня

Місія під назвою Crew-6 стала вже шостою відправкою астронавтів у космос для NASA, відколи компанія Ілона Маска здійснила перший подібний політ на своєму кораблі ще в травні 2020 року. На борту корабля Crew Dragon перебували астронавти NASA Стівен Бовен і Воррен Гобург, астронавт із ОАЕ Султан Аль-Неяді й росіянин Андрій Федяєв.

[ + – ] На борту корабля Crew Dragon перебували астронавти NASA Стівен Бовен і Воррен Гобург, астронавт із ОАЕ Султан Аль-Неяді й росіянин Андрій Федяєв Фото: Starship

Як уже писав Фокус, спочатку відправка цього екіпажу на МКС була запланована на понеділок, 27 лютого, але через проблеми з ракетою, а потім і погодні умови, що погіршилися, дату старту перенесли на четвер, 2 березня.

[ + – ] Перша спроба старту ракети Falcon-9 у понеділок, 27 лютого

Але цей політ не обійшовся без невеликих труднощів. Стикування космічного корабля з МКС сталося о 8:20 ранку Києвом, але екіпаж був готовий переступити поріг станції на годину раніше. Диспетчери місії на Землі зупинили корабель на деякий час через виявлені проблеми з одним із затискачів, за допомогою якого корабель "чіпляється" до МКС. Коли наземна команда перезапустила програмне забезпечення корабля, проблема була усунена, і Crew Dragon зробив успішне стикування. За словами представників SpaceX, вони не очікували, що з кораблем можуть виникнути проблеми в космосі.

[ + – ] Але цей політ не обійшовся без невеликих труднощів. Стикування космічного корабля з МКС сталося о 8:20 ранку Києвом, але екіпаж був готовий переступити поріг станції на годину раніше. Фото: NASA

Четверо нових астронавтів на МКС будуть тут приблизно пів року та проведуть понад 200 важливих експериментів. Деякі з цих досліджень допоможуть у реалізації пілотованих польотів на Місяць та інші планети. Звичайно ж, нові члени екіпажу підтримуватимуть у робочому стані саму Міжнародну космічну станцію.

Серед усіх чотирьох астронавтів 59-річний Стівен Бовен є найдосвідченішим, оскільки побував у космосі вже три рази та провів там 40 днів. Також у його послужному списку є 7 виходів у відкритий космос. Інші троє вперше вирушили за межі нашої планети.

Важливо відзначити, що росіянин Андрій Федяєв є вже другим астронавтом із РФ, який полетів у космос на борту американського космічного корабля завдяки новій угоді між NASA та "Роскосмосом", укладеною в липні минулого року. Попри погіршення відносин між США та Росією через вторгнення останньої до України, співпраця між країнами на МКС продовжується.

[ + – ] Попри погіршення відносин між США та Росією через вторгнення останньої в Україну, співпраця між країнами на МКС продовжується Фото: NASA

До речі, на сьогодні на орбітальній станції перебувають одразу четверо представників РФ, включаючи Федяєва. Справа в тому, що ще на пів року на станції залишилися Сергій Прокоп'єв і Дмитро Петелін. Вони й американець Френк Рубіо не змогли полетіти додому через аварію на російському кораблі "Союз". Але, як уже писав Фокус, "Роскосмос" відправив новий космічний корабель, проте повернути цю трійцю на Землю він зможе лише у вересні.

Ще одна росіянка, Анна Кікіна, разом із американцями Джошем Кассадою та Ніколь Манн, а також японцем Коїті Вакатою, приблизно через п'ять днів повернутися на Землю. Найцікавіше, що представниця РФ полетить кораблем американської компанії SpaceX. Власне, цей квартет і замінить на орбіті екіпаж, який прибув у п'ятницю, 3 березня.

Також Фокус писав, що астронавт Джош Кассада зробив дивовижний знімок полярного сяйва з космосу.