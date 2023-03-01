Абсолютно неможливо. Астронавт NASA зробив дивовижний знімок полярного сяйва з космосу (фото)

Не часто можна побачити цю атмосферну подію з висоти польоту МКС, але Джош Кассада надав таку можливість.

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Астронавт NASA Джош Кассада, у якого вже закінчується термін перебування на МКС, зробив чудовий знімок полярного сяйва на Землі з борту космічної станції, яка в середньому літає навколо планети на висоті 400 км, пише Space.

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Фотографію полярного сяйва Кассада опублікував у Twitter з підписом "Цілком нереально". Але не лише астронавт NASA спостерігав за цим атмосферним явищем. Багато людей на Землі також останні кілька днів були свідками появи яскравих полярних сяйв, які викликані зіткненням заряджених сонячних частинок з молекулами в атмосфері нашої планети.

У неділю та понеділок, 26 та 27 лютого, на Сонці сталося одразу кілька спалахів, внаслідок яких у космос було викинуто потоки сонячних частинок. Цей сонячний вітер досяг Землі за лічені хвилини, що викликало появу яскравих полярних сяйв.

[ + – ] Астронавт NASA Джош Кассада, у якого вже закінчується термін перебування на МКС, зробив чудовий знімок полярного сяйва на Землі з борту космічної станції, яка в середньому літає навколо планети на висоті 400 км. Фото: Twitter

Але до цього також були причетні потоки плазми, які вирвалися з Сонця внаслідок коронального викиду маси, але вони досягли планети пізніше, тому дуже яскраві полярні сяйва спостерігалися у вівторок, 28 лютого. Власне, це сяйво й відобразив Джош Кассада.

Посилення сонячної активності призвело до того, що полярні сяйва перемістилися з північних широт, де їх можна побачити постійно, набагато південніше. Наприклад, за "світловим шоу" в небі спостерігали жителі Великої Британії, але найдивовижніше, що його бачили жителі штату Каліфорнія в США, що дуже дивно, враховуючи розташування штату на віддаленій відстані від постійного місця появи полярних сяйв. Зокрема, сяйво сфотографували у небі над Національним парком "Долина Смерті", і цей знімок можна побачити нижче.

[ + – ] Посилення сонячної активності призвело до того, що полярні сяйва перемістилися з північних широт, де їх можна побачити постійно, набагато південніше. Наприклад, за "світловим шоу" в небі спостерігали жителі Великобританії, але найдивовижніше, що його бачили жителі штату Каліфорнія в США, що дуже дивно, враховуючи розташування штату на віддаленій відстані від постійного місця появи полярних сяйв. Зокрема, сяйво сфотографували у небі над Національним парком Долина Смерті. Фото: Twitter

Що ж до Джоша Кассади, то він з жовтня минулого року разом із колегою з NASA Ніколь Манн, Коїті Ваката з Японії та Ганною Кікіною з РФ з жовтня 2022 року перебуває на борту МКС. Він прибув на космічному кораблі компанії SpaceX у складі місії Crew-5. Ще приблизно тиждень, а може трохи більше, ці четверо астронавтів будуть на космічній станції.

Їм потрібно дочекатися своєї зміни астронавтів місії Crew-6, яких доставить на МКС корабель Crew Dragon від SpaceX. Два астронавти NASA, Стівен Боуен і Уоррен Хобург, представник ОАЕ Султан Аль-Нейаді та Андрій Федяєв з РФ, мали полетіти в космос ще в понеділок, 27 лютого. Але, як уже писав Фокус, з технічних причин запуск космічної ракети перенесли спочатку на вівторок, 28 лютого, а потім на четвер, 2 березня. Кассада та його колеги з місії на МКС мають повернутися на Землю через 5 днів після того, як прибуде корабель зі змінним екіпажем.

До речі, у коментарі до посту Кассади, в якому він показав новий знімок полярного сяйва з космосу, один із користувачів опублікував короткий відеоролик, на якому показано не тільки полярне сяйво, але й космічна станція, що пролітає високо над Землею. Якщо уважно придивитися, то на ролику нижче, на 24 секунді можна побачити білу точку, що пролітає. Це і є МКС.

Як уже писав Фокус, пілот розвернув літак, щоб показати пасажирам полярне сяйво, яке було видно у небі на півдні Великобританії.