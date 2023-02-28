Дивовижне видовище: пілот розвернув літак, щоб показати пасажирам північне сяйво

Незвичайне світлове шоу, відоме також як Аврора (Aurora Borealis), було видно з південних районів Англії.

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Один із рейсів авіакомпанії easyJet з Ісландії до Великої Британії здійснив розворот на 360 градусів над Північним морем, щоб подарувати пасажирам чудовий краєвид на північне сяйво. Про це повідомляє Sky News.

"Велике спасибі пілоту easyJet рейсу EZY1806 з Рейк'явіка в Манчестер, який у середині польоту здійснив обліт на 360, щоб усі пасажири змогли побачити неймовірне північне сяйво", — написав один із пасажирів у твітері.

[ + – ] Північне сяйво над Великою Британією

Видовище, відоме також як Аврора (Aurora Borealis), було видно з південних районів Англії.

"На півдорозі пілот вимкнув усі вогні, і вид на сяйво був із лівого вікна. Потім ми зробили коло, щоб усі пасажири змогли подивитися", — розповів DailyStar Адам Гроувс, який перебував у літаку.

[ + – ] На вулицях та оглядових майданчиках зібралося багато людей Фото: AFP via Getty Images

Проте не лише пасажири літака проявили інтерес до північного сяйва, а й люди, які перебували на землі в цей час. На вулицях та оглядових майданчиках зібралося безліч людей, які вирішили спостерігати за цим явищем на власні очі.

Північне сяйво зазвичай найкраще видно у високоширотних регіонах, розташованих ближче до Арктики, наприклад, у Скандинавії.

Раніше Фокус писав, що NASA втратило зв'язок з апаратом на краю Сонячної системи. Космічний апарат IBEX вирушив у космос ще у 2008 році, щоб надати вченим інформацію про те, що відбувається на краю геліосфери, оболонки у формі "бульбашки", яка оточує нашу Сонячну систему. Вже понад тиждень він не відповідає на команди із Землі, і фахівці поки не знають, що з ним сталося.

Також повідомлялося, що вчені розкрили "секрет" північного сяйва. Фізики надали остаточні докази того, що північне сяйво є результатом того, що електрони "борознять" космос на потужних хвилях.