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Мир

Удивительное зрелище: пилот развернул самолет, чтобы показать пассажирам северное сияние

Северное сияние, ночное небо, звезды, небо,
Фото: Sky News | Пилот совершил разворот на 360 градусов над Северным морем

Необычное световое шоу, известное также как Аврора (Aurora Borealis), было видно из южных районов Англии.

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Один из рейсов авиакомпании easyJet из Исландии в Великобританию совершил разворот на 360 градусов над Северным морем, чтобы подарить пассажирам потрясающий вид на северное сияние. Об этом сообщает Sky News.

"Большое спасибо пилоту easyJet рейса EZY1806 из Рейкьявика в Манчестер, который в середине полета сделал облет на 360, чтобы все пассажиры смогли увидеть невероятное северное сияние", — написал один из пассажиров в Твиттере.

Северное сияние над Великобританией

Зрелище, известное также как Аврора (Aurora Borealis), было видно из южных районов Англии.

"На полпути пилот выключил все огни, и вид на сияние был из левого окна. Затем мы сделали круг, чтобы все пассажиры смогли посмотреть", — рассказал DailyStar Адам Гроувс, находившийся в самолете.

Северное сияние, ночное небо, звезды, небо, люди, зрелище Fullscreen
На улицах и смотровых площадках собралось множество людей
Фото: AFP via Getty Images

Однако не только пассажиры самолета проявили интерес к северному сиянию, но и люди, находившиеся на земле в это время. На улицах и смотровых площадках собралось множество людей, которые решили наблюдать за этим явлением своими глазами.

Северное сияние обычно лучше всего видно в высокоширотных регионах, расположенных ближе к Арктике, например, в Скандинавии.

Ранее Фокус писал, что NASA потеряло связь с аппаратом на краю Солнечной системы. Космический аппарат IBEX отправился в космос еще в 2008 году, чтобы предоставить ученым информацию о том, что происходит на краю гелиосферы, оболочки в форме "пузыря", которая окружает нашу Солнечную систему. Уже больше недели он не отвечает на команды с Земли и специалисты пока не знают, что с ним произошло.

Также сообщалось, что ученые раскрыли "секрет" северного сияния. Физики предоставили окончательные доказательствами того, что северное сияние является результатом того, что электроны "бороздят" космос на мощных волнах.