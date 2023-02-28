15 лет в космосе. NASA потеряло связь с аппаратом на краю Солнечной системы: что известно

Космический аппарат IBEX, который изучает границы Солнечной системы, перестал отвечать на команды с Земли.

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Аппарат NASA, который уже 15 лет находится в космосе и изучает границы гелиосферы, уже больше недели не отвечает на команды с Земли и ученые пока не знают, что с ним произошло, пишет Space.

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Космический аппарат IBEX отправился в космос еще в 2008 году, чтобы предоставить ученым информацию о том, что происходит на краю гелиосферы, оболочки в форме "пузыря", которая окружает нашу Солнечную систему. Эта оболочка создана потоками солнечного ветра, частиц, вылетающих из Солнца, и она заканчивается там, где начинается межзвездное пространство.

Считается, что граница гелиосферы, которая называется гелиопаузой, начинается на расстоянии в примерно 17,5 млрд км. Например, Плутон находится в 2 раза ближе к Солнцу. На этой границе, которую смогли пересечь только аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2", встречаются солнечный ветер и межзвездный ветер, то есть за ней начинается межзвездная среда.

Например, благодаря аппарату IBEX ученые узнали, как уже писал Фокус, что гелиопауза может менять свою форму. Также с помощью данных IBEX исследователи смогли создать карту гелиопаузы, как уже писал Фокус. Еще одним знаменитым достижением исследовательского аппарата стало то, что он смог обнаружить плотную область из частиц в 2013 году, которую ученые назвали плазменным хвостом Солнечной системы. Этот хвост возникает, когда нейтральные атомы водорода, переносимые солнечным ветром, взаимодействуют с магнитным полем нашей галактики.

[ + – ] Космический аппарат IBEX отправился в космос еще в 2008 году, чтобы предоставить ученым информацию о том, что происходит на краю гелиосферы, оболочки в форме "пузыря", которая окружает нашу Солнечную систему. Эта оболочка создана потоками солнечного ветра, частиц, вылетающих из Солнца, и она заканчивается там, где начинается межзвездное пространство Фото: space.com

Но согласно сообщению NASA, еще 18 февраля аппарат IBEX перестал отвечать на команды с Земли и с тех пор ученые не могут установить с ним связь. Что именно произошло пока неизвестно. По словам ученых, более недели назад на космическом аппарате произошла перезагрузка главного компьютера и после этого появилась внештатная ситуация.

Диспетчеры миссии попытались восстановить связь с аппаратом, но эта попытка не увенчалась успехом. Согласно заявлению NASA, все приборы и главный компьютер должны все еще работать, несмотря на этот сбой.

По словам ученых, если им не удастся решить возникшую проблему и восстановить связь и управление аппаратом, то он 4 марта произведет новую перезагрузку компьютера, после чего полностью отключится. Это позволит после автоматического включения вернуть системы IBEX к изначальным настройкам. По крайней мере аппарат запрограммирован на такие действия в случае сбоя в работе. В NASA пообещали сообщить о результатах, которых удалось достигнуть в рамках восстановления связи с аппаратом IBEX уже в начале марта.

Одной из главных целей IBEX является исследование глобального взаимодействия между плазмой солнечного ветра и межзвездной средой в пограничной области Солнечной системы.