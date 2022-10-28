На краю Солнечной системы происходит что-то жуткое и странное: что обнаружили ученые

Ученые обнаружили странные волны и странные структуры на границе между нашей Солнечной системой и межзвездным пространством.

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Как раз накануне Хэллоуина американские ученые обнаружили нечто жуткое и странное, происходящее на краю Солнечной системы. Согласно исследованию, гелиопауза кажется принимает волнистую форму, образует косые углы, и происходит ее смещение, пишет Space.

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Своеобразная оболочка нашей Солнечной системы под названием гелиосфера простирается от Солнца на расстояние в примерно 17,5 млрд км, а это в два раза дальше, чем находится Плутон. Гелиосферу формирует солнечный ветер (поток солнечных частиц) и она заканчивается гелиопаузой. Это граница между гелиосферой и межзвездной средой. Единственными аппаратами, которые пересекли гелиопаузу на сегодня являются "Вояджер-1" и "Вояджер-2".

Как раз с помощью этих аппаратов, а также спутника IBEX, который изучает границы Солнечной системы, а также нейтральные атомы, которые создаются при взаимодействии солнечного ветра и межзвездной среды, ученые уже определили, что гелиопауза может менять свою форму.

[ + – ] Своеобразная оболочка нашей Солнечной системы под названием гелиосфера простирается от Солнца на расстояние в примерно 17,5 млрд км, а это в два раза дальше, чем находится Плутон Фото: NASA/IBEX/Adler Planetarium

Ученые под руководством Эрика Зирнштейна из Принстонского университета, США, обнаружили новые необычные структуры на границе Солнечной системы. Они выяснили, что гелиопауза смещается, а в самой структуре гелиосферы проявляется значительная ассиметрия. То есть граница Солнечной системы постоянно двигается. Результаты нового исследования противоречат предыдущим научным работам и моделям гелиосферы.

Ученые изучили данные спутника IBEX и выяснили, что поверхность гелиосферы искажена огромными волнами, которые появляются под неожиданно косым углом. Эти волны могут достигать 10 астрономических единиц, а это примерно 1,5 млрд км.

Кроме того, изучая данные о путешествиях "Вояджеров", ученые обнаружили, что гелиопауза резко изменилась за очень короткий период времени. Это может объяснить, почему между временем пересечения границы гелиосферы двумя аппаратами был такой большой разрыв, ведь они вышли в межзвездное пространство в 2012 и 2018 годах. Но такое движение гелиопаузы также противоречит моделям.

[ + – ] Кроме того, изучая данные о путешествиях "Вояджеров", ученые обнаружили, что гелиопауза резко изменилась за очень короткий период времени. Это может объяснить, почему между временем пересечения границы гелиосферы двумя аппаратами был такой большой разрыв, ведь они вышли в межзвездное пространство в 2012 и 2018 годах. Но такое движение гелиопаузы также противоречит моделям Фото: NASA

Ученые назвали эти несоответствия интригующими и потенциально спорными, ведь получается, что гелиопауза фактически смещалась на десятки астрономических единиц за этот период времени.

Ученые планируют продолжить изучение гелиопаузы и надеются получить больше информации от космического аппарата Interstellar Mapping and Acceleration Probe, который также будет изучать край Солнечной системы и будет запущен в 2025 году.

Фокус уже писал о том, что ученые выдвинули новую теорию, которая гласит, что на самом деле гелиосфера имеет форму круассана. Но что на самом деле представляет их себя гигантский пузырь, окутывающий Солнечную систему остается загадкой. Тем не менее на сегодня ученые знают уже много фактов об этой оболочке.

Также Фокус уже подробно писал о новом космическом аппарате Interstellar Mapping and Acceleration Probe, который должен предоставить больше данных об этом космическом пузыре.

Также Фокус подробно писал о полете космических аппаратов "Вояджер-1" и "Вояджер-2" и о том, каких результатов им удалось достичь за 45 лет в космосе.