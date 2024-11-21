Жизнь под звездами: над городом городом "последний раз" зашло солнце (фото)

Жители города смогут рассчитывать лишь на несколько часов "гражданских сумерек" — периода, когда солнце лишь слегка освещает горизонт.

Полярная ночь — это природное явление, которое ежегодно происходит в северных и южных полярных регионах, когда солнце полностью исчезает за горизонтом на несколько месяцев. Одним из таких мест является Уткиагвик, город на Аляске (США), где на этой неделе, 18 ноября 2024 года, жители в последний раз увидели закат солнца в уходящем году. Об этом пишет Lad Bible.

Уткиагвик, расположенный на широте 71,17 градуса к северу от экватора и примерно в 320 милях за Полярным кругом, погружается в полную темноту, которая продлится до последней недели января. При этом 4927 жителей города смогут рассчитывать лишь на несколько часов "гражданских сумерек" — времени, когда солнце слегка поднимается над горизонтом.

Помимо отсутствия солнечного света, зима в Уткиагвике отличается экстремальными условиями. Температура держится в минусовых значениях, а город, считающийся одним из самых облачных мест на планете, сталкивается с таким неприятным явлением, как ледяной туман.

По словам мэра города Асисаун Тувак, полярная ночь воспринимается не как испытание, а как возможность для отдыха Фото: Lad Bible

Жители, однако, адаптировались к этим условиям. По словам мэра города Асисаун Тувак, полярная ночь воспринимается не как испытание, а как возможность для отдыха.

"Я с нетерпением жду этого времени. Кажется, что пришел момент, чтобы хорошо отдохнуть", — рассказала она.

Вместе с этим полярная ночь может повлиять на здоровье жителей, в частности, на качество сна. Изменения уровня мелатонина, вызванные длительной темнотой, могут нарушить циркадные ритмы организма, что приводит к трудностям с концентрацией внимания и проблемам со сном.

Тем не менее у жителей есть свои традиции и способы справляться с этим периодом. В январе, когда солнце вновь появится над горизонтом, в городе пройдут праздничные мероприятия. Например, местный колледж устроит танцевальный вечер в честь возвращения солнца.

"Наши традиционные песни и танцы оказывают на людей огромное целительное воздействие", — поделилась Тувак.

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