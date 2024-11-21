Життя під зірками: над містом містом "востаннє" зайшло сонце (фото)

Жителі міста зможуть розраховувати лише на кілька годин "цивільних сутінків" — періоду, коли сонце лише злегка висвітлює горизонт.

Полярна ніч — це природне явище, яке щорічно відбувається в північних і південних полярних регіонах, коли сонце повністю зникає за горизонтом на кілька місяців. Одним із таких місць є Уткіагвік, місто на Алясці (США), де цього тижня, 18 листопада 2024 року, жителі востаннє побачили захід сонця в році, що минає. Про це пише Lad Bible.

Уткіагвік, розташований на широті 71,17 градуса на північ від екватора і приблизно за 320 миль за Полярним колом, занурюється в повну темряву, яка триватиме до останнього тижня січня. При цьому 4927 жителів міста зможуть розраховувати лише на кілька годин "цивільних сутінків" — часу, коли сонце злегка підіймається над горизонтом.

Крім відсутності сонячного світла, зима в Уткіагвіку відрізняється екстремальними умовами. Температура тримається в мінусових значеннях, а місто, яке вважається одним із найбільш хмарних місць на планеті, стикається з таким неприємним явищем, як крижаний туман.

За словами мера міста Асісаун Тувак, полярна ніч сприймається не як випробування, а як можливість для відпочинку Фото: Lad Bible

Мешканці, однак, адаптувалися до цих умов. За словами мера міста Асісаун Тувак, полярна ніч сприймається не як випробування, а як можливість для відпочинку.

"Я з нетерпінням чекаю цього часу. Здається, що настав момент, щоб добре відпочити", — розповіла вона.

Водночас полярна ніч може вплинути на здоров'я жителів, зокрема, на якість сну. Зміни рівня мелатоніну, спричинені тривалою темрявою, можуть порушити добові ритми організму, що призводить до труднощів із концентрацією уваги та проблем зі сном.

Проте у жителів є свої традиції й способи справлятися з цим періодом. У січні, коли сонце знову з'явиться над горизонтом, у місті відбудуться святкові заходи. Наприклад, місцевий коледж влаштує танцювальний вечір на честь повернення сонця.

"Наші традиційні пісні й танці справляють на людей величезний цілющий вплив", — поділилася Тувак.

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