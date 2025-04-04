Авіасполучення, нові мита Трампа і НАТО: головні заяви Дмитрієва після переговорів у США

З очільника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва спеціально тимчасово зняли санкції, щоб 3 квітня він зміг зустрітись з представниками адміністрації Дональда Трампа. Стало відомо, про що говорили й про що домовились у Вашингтоні.

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Про це відомо з матеріалу "Интерфакс".

"І одна з головних тем, безумовно, це відновлення російсько-американських відносин, відновлення того діалогу, який було повністю зупинено та перервано при адміністрації Байдена", — заявив Дмитрієв.

Окрім того, говорили також про можливу взаємодію в Арктиці й щодо рідкісноземельних металів. Особливу увагу посланець Кремля звернув на те, що Росія не потрапила до списку країн, проти яких були запроваджені нові мита Трампа.

У ТАСС опублікували основні заяви Дмитрієва за результатами переговорів у США:

адміністрація Трампа шанобливо поводиться у діалозі з Росією;

за домовленостями щодо України був досягнутий знаковий прогрес;

Москва і Вашингтон обговорюють відновлення прямого авіасполучення;

команда республіканця чує російську позицію;

американські компанії готові зайняти ніші, які через повномасштабну війну у РФ залишив європейський бізнес.

У "РИА Новости" передали, що також було сказано про широке прийняття ідеї про неприєднання України до складу НАТО, зокрема в адміністрації Трампа.

У "Комсомольская правда" повідомили, що Дмитрієв звинуватив неназвані держави у спробах перешкодити відновленню конструктивних відносин між Росією і США.

"Безумовно, бачимо, що дуже велика кількість гравців, різні країни намагаються зірвати цей діалог, намагаються зірвати відновлення російсько-американських відносин і намагаються перешкодити розв’язанню тих питань, які треба вирішувати", — сказав він.

У NBC з посиланням на джерела інформували, що у Вашингтоні Дмитрієв зустрівся з представниками Білого дому та республіканськими законодавцями. За даними ЗМІ, посланець Кремля зустрівся з сенаторами Ліндсі Гремом та Марквейном Малліном на прохання Трампа.

"Група обговорювала умови припинення війни в Україні та вимоги Путіна щодо припинення вогню, повідомили троє офіційних осіб США", — передали у виданні.

Нагадаємо, після запровадження нових мит президент Дональд Трамп порівняв США з "пацієнтом". У ЗМІ пояснили, на що він натякає, і багато економістів цю думку не поділяють.

У The Economist розкритикували нові мита Трампа, назвавши це найважчим економічним прорахунком століття. У редакції зауважили: "Невже Трамп думає, що американцям буде краще, якщо вони самі почнуть шити кросівки?ʼ