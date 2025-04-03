Трамп запровадив "взаємні мита" для держав по всьому світу: скільки платитиме Україна

Президент США Дональд Трамп підписав указ щодо запровадження "взаємних мит" для держав усього світу, внаслідок чого ф’ючерси на американські акції різко знизилися.

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Про це заявив сам Трамп під час своєї промови та показавши відповідну таблицю з розмірами взаємних тарифів.

Таблиця "взаємних мит" Фото: Відкриті джерела

Таблиця "взаємних мит" Фото: Відкриті джерела

Таблиця "взаємних мит" Фото: Відкриті джерела

Таблиця "взаємних мит" Фото: Відкриті джерела

"2 квітня 2025 року запамʼятають як день відродження промисловості США, повернення долі Америки та початку її нового багатства", — заявив Трамп.

За його словами, деякі держави, зокрема Таїланд, Індія, В'єтнам, ведуть несправедливу тарифну політику і податкові режими щодо американських товарів. Як відповідь на це для 60 "найбільших порушників" адміністрація Трампа ввела високі мита, серед них:

Китай — 34%;

ЄС – 20%;

В'єтнам — 46%;

Тайвань — 32%;

Японія — 24%;

Південна Корея — 25%;

Таїланд — 36%;

Швейцарія — 31%;

Індонезія — 32%;

Малайзія — 24%;

Камбоджа — 49%;

Південна Африка — 30%;

Бангладеш — 34%;

Пакистан — 29%;

Шрі-Ланка — 44%.

Які мита Трамп встановив для України

Як випливає з таблиці "взаємних тарифів" для українських товарів Трамп встановив мито у розмірі 10%.

"Для України теж буде мито. Як для всіх: 10%", — наголосив народний депутат України Ярослав Железняк.

Взаємні тарифи набудуть чинності 9 квітня, а мінімальний базовий тариф 10% усі країни почнуть платити з 5 квітня.

За словами Трампа, отримані гроші від мит будуть спрямовані на зниження податків, погашення зовнішнього боргу, і все це станеться "дуже швидко".

Росії немає у таблиці "взаємних мит" Трампа

З оприлюдненої таблиці "взаємних мит" наразі незрозуміло, чи встановив Трамп тарифи на імпорт товарів з Російської Федерації, адже її немає у переліку.

Як відреагував ринок на указ Трампа про "взаємні мита"

Як пише CNN, фондові ф’ючерси в США показали значне падіння після заяви Трампа про введення нових імпортних мит, зокрема:

Dow Jones Industrial Average — зниження на 256 пунктів (0,61%);

S&P 500 — падіння на 1,69%;

Nasdaq 100 — зменшення на 2,54%.

Біржові фонди (ETF), що відстежують основні ринкові індекси, також зафіксували зниження:

ETF Dow Jones — мінус 1,1%;

ETF S&P 500 — мінус 2,2%;

ETF Nasdaq 100 — мінус 3%.

Крім того, на товарних ринках зафіксовано різке зростання цін на золото.

Нагадаємо, 2 квітня агентство Bloomberg повідомляло, що Трамп оголосить найжорсткіші мита за 100 років.

Фокус також писав про те, що Євросоюз готує відповідь на мита Трампа. Під удар можуть потрапити низка техногігантів: Google, Meta, Apple та інші.