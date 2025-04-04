Авиасообщение, новые пошлины Трампа и НАТО: главные заявления Дмитриева после переговоров в США

С главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева специально временно сняли санкции, чтобы 3 апреля он смог встретиться с представителями администрации Дональда Трампа. Стало известно, о чем говорили и о чем договорились в Вашингтоне.

Related video

Об этом известно из материала "Интерфакс".

"И одна из главных тем, безусловно, это восстановление российско-американских отношений, восстановление того диалога, который был полностью остановлен и прерван при администрации Байдена", — заявил Дмитриев.

Кроме того, говорили также о возможном взаимодействии в Арктике и по редкоземельным металлам. Особое внимание посланник Кремля обратил на то, что Россия не попала в список стран, против которых были введены новые пошлины Трампа.

В ТАСС опубликовали основные заявления Дмитриева по результатам переговоров в США:

администрация Трампа уважительно ведет себя в диалоге с Россией;

по договоренностям по Украине был достигнут знаковый прогресс;

Москва и Вашингтон обсуждают восстановление прямого авиасообщения;

команда республиканца слышит российскую позицию;

американские компании готовы занять ниши, которые из-за полномасштабной войны в РФ оставил европейский бизнес.

В "РИА Новости" передали, что также было сказано о широком принятии идеи о неприсоединении Украины в состав НАТО, в том числе в администрации Трампа.

В "Комсомольская правда" сообщили, что Дмитриев обвинил неназванные государства в попытках помешать восстановлению конструктивных отношений между Россией и США.

"Безусловно, видим, что очень большое количество игроков, разные страны пытаются сорвать этот диалог, пытаются сорвать восстановление российско-американских отношений и пытаются помешать решению тех вопросов, которые надо решать", — сказал он.

В NBC со ссылкой на источники информировали, что в Вашингтоне Дмитриев встретился с представителями Белого дома и республиканскими законодателями. По данным СМИ, посланник Кремля встретился с сенаторами Линдси Грэмом и Марквейном Маллином по просьбе Трампа.

"Группа обсуждала условия прекращения войны в Украине и требования Путина о прекращении огня, сообщили трое официальных лиц США", — передали в издании.

Напомним, после введения новых пошлин президент Дональд Трамп сравнил США с "пациентом". В СМИ объяснили, на что он намекает, и многие экономисты эту мысль не разделяют.

В The Economist раскритиковали новые пошлины Трампа, назвав это самым тяжелым экономическим просчетом века. В редакции отметили: "Неужели Трамп думает, что американцам будет лучше, если они сами начнут шить кроссовки?