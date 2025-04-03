"Бессмысленный вандализм": новые пошлины Трампа сильно ударят по США, – The Economist

Президент США Дональд Трамп совершил самый тяжелый экономический просчет за столетие, введя новые пошлины и фактически начав торговую войну.

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Президент США Дональд Трамп совершил самый тяжелый экономический просчет за столетие, введя пошлины 2 апреля. Об этом говорится в редакционной статье британского журнала The Economist.

Издание критикует пошлины Трампа и называет 2 апреля "днем разрушения" (Ruination Day). Президент США в то же время называл эту дату "Днем освобождения" (Liberation Day).

Дональд Трамп "перевернул с ног на голову" понимание истории и экономики

"Если вы не заметили, как Америку "грабят, насилуют и обворовывают" страны ближнего и дальнего зарубежья, или как ей отказывают на пути к процветанию, поздравляем: у вас более крепкая связь с реальностью, чем у Трампа", — отмечают авторы в начале материала.

Общая тарифная ставка Америки взлетит выше уровня времен Великой депрессии 19-го века. "День освобождения" Трампа знаменует полный отказ от мирового торгового порядка и принятие протекционизма. Остальным странам нужно постараться восстановиться от "бессмысленного вандализма" президента, советует журнал.

Авторы статьи считают, что Дональд Трамп "перевернул с ног на голову" понимание истории и экономики. Он восхвалял времена высоких тарифов и низкого подоходного налога конца 19-го века. Однако научные исследования показывают, что тарифы в то время объективно тормозили экономику.

"Пошлины во многом ухудшили времена Великой депрессии, они вредят всем экономикам и сегодня. Фьючерсы на фондовом рынке упали, акции компании Nike с заводами во Вьетнаме упали на 7%. Неужели Трамп думает, что американцам будет лучше, если они сами начнут шить кроссовки?" — отмечает издание.

Напомним, Дональд Трамп после ввода пошлин сравнивал Штаты с пациентом, который перенес операцию и выжил. Президент убежден, что ему удастся сделать Америку снова великой.

Реакция рынка на пошлины США была неоднозначной. Акции производителей спортивной одежды Nike, Adidas и Puma резко обесценились после ввода новых пошлин Трампа. Вьетнам получил тарифную ставку в размере 46%, а Камбоджа — в 49%.