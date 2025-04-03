"Выжил и выздоравливает": Трамп сравнил США с "пациентом", комментируя новые пошлины

Президент Дональд Трамп опубликовал оптимистичный прогноз для США. В СМИ объяснили, что он хотел этим сказать, и подчеркнули, что экономисты с такой позицией не согласны.

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Американский лидер Дональд Трамп опубликовал свое заявление в собственной соцсети Truth Social 3 апреля.

"Операция завершена! Пациент выжил и выздоравливает", — написал он.

Также республиканец поделился оптимистичным прогнозом для США. Он заверил, что "пациент" станет сильнее, больше, лучше и устойчивее, чем когда-либо прежде.

"Сделаем Америку снова великой", — добавил Трамп.

Публикация Дональда Трампа Фото: Скриншот

В The New York Times предположили, что в своей публикации президент намекает на предыдущие аргументы относительно переходного периода для экономики, когда пошлины начнут действовать и компании возьмутся переносить производства в США.

"Он признал, что этот период может быть трудным — как пациент, который восстанавливается после операции", — пояснили в издании.

В то же время республиканец пообещал, что восстановление будет быстрым. Однако, как передали в СМИ, многие экономисты дают менее оптимистичные прогнозы. Специалисты говорят, что новые пошлины Трампа действительно приведут к переезду некоторых фабрик, но также повысят цены, замедлят развитие и в конце концов нанесут ущерб экономике.

Напомним, в Ахіоѕ передали, что мировая экономика — на пороге нового глобального кризиса. По прогнозу экспертом, в реальности новые пошлины США могут привести к дефициту товаров и стремительному росту цен.

Глава комитета ВР по финансовым вопросам Даниил Гетманцев рассказал, что общая пошлина в 10% не ударит по Украине. Однако он предупредил, что таможенная политика Вашингтона отразится на военной помощи Запада.