"Вижив і одужує": Трамп порівняв США з "пацієнтом", коментуючи нові мита

Президент Дональд Трамп опублікував оптимістичний прогноз для США. У ЗМІ пояснили, що він хотів цим сказати, і підкреслили, що економісти з такою позицією не згодні.

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Американський лідер Дональд Трамп опублікував свою заяву у власній соцмережі Truth Social 3 квітня.

"Операція завершена! Пацієнт вижив і одужує", — написав він.

Також республіканець поділився оптимістичним прогнозом для США. Він запевнив, що "пацієнт" стане сильнішим, більшим, кращим і стійкішим, ніж будь-коли раніше.

"Зробимо Америку знову великою", — додав Трамп.

Публікація Дональда Трампа Фото: Скриншот

У The New York Times припустили, що у своїй публікації президент натякає на попередні аргументи щодо перехідного періоду для економіки, коли мита почнуть діяти й компанії візьмуться переносити виробництва до США.

"Він визнав, що цей період може бути важким — як пацієнт, який відновлюється після операції", — пояснили у виданні.

Водночас республіканець пообіцяв, що відновлення буде швидким. Однак, як передали у ЗМІ, багато економістів дають менш оптимістичні прогнози. Фахівці кажуть, що нові мита Трампа дійсно призведуть до переїзду деяких фабрик, але також підвищать ціни, сповільнять розвиток і врешті-решт завдадуть шкоди економіці.

Нагадаємо, в Аxios передали, що світова економіка — на порозі нової глобальної кризи. За прогнозом експертом, у реальності нові мита США можуть призвести до дефіциту товарів та стрімкого зростання цін.

Очільник комітету ВР з фінансових питань Данило Гетманцев розповів, що загальне мито у 10% не вдарить по Україні. Однак він попередив, що митна політика Вашингтону відіб’ється на військовій допомозі Заходу.