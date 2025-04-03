Через тарифи Трампа: світ очікує глобальна криза, — ЗМІ

Світова економіка стоїть на порозі нового потрясіння, яке можна порівняти з найбільшими кризами останніх десятиліть. Після фінансового краху 2008-2009 років і пандемії COVID-19 2020 року третій серйозний удар може завдати нова тарифна політика Дональда Трампа.

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Про це повідомляє видання Аxios.

Якщо запропоновані ним мита набудуть чинності і викличуть відповідні заходи з боку інших країн, це може обернутися глобальною рецесією, попереджають експерти.

За даними інвестиційно-банківської консалтингової компанії Evercore, якщо середній тариф становитиме 29%, то американським імпортерам доведеться щорічно платити близько 1 трильйона доларів у вигляді мит, що еквівалентно 7300 доларам на кожне домогосподарство. Однак у реальності це може призвести до ще серйозніших наслідків: дефіциту товарів і стрімкого зростання цін. Особливо постраждають країни, економіка яких сильно залежить від експорту, такі як Німеччина і Китай.

Особливо жорсткі обмеження можуть торкнутися Китаю, найбільшого постачальника високотехнологічних товарів, включно з iPhone і безліччю повсякденних товарів для американських споживачів. Введення 54%-вого тарифу на китайський імпорт призведе не тільки до економічних втрат, а й до зростання рівня бідності серед малозабезпечених сімей, які вже зараз залежать від доступних товарів з КНР.

Економіст Fitch Олу Сонола називає те, що відбувається, "переломним моментом для світової економіки". У його прогнозі — масова рецесія в різних країнах. Аналітики JPMorgan погоджуються: "Ця політика, якщо її буде продовжено, найімовірніше, підштовхне економіку США і всього світу до рецесії вже цього року".

Світові ринки відреагували падінням на заяву Трампа, проте поки що не так різко.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження "взаємних мит" для держав усього світу. Про це він оголосив під час своєї промови, показавши відповідну таблицю з розмірами взаємних тарифів.

На нові мита відреагувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами,"наслідки будуть жахливими для мільйонів людей у всьому світі", а особливо для тих країн, для яких запровадили великі мита. Ціни майже одразу зростуть на багато продуктів.