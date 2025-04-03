Из-за тарифов Трампа: мир ожидает глобальный кризис, — СМИ

Мировая экономика стоит на пороге нового потрясения, сравнимого с крупнейшими кризисами последних десятилетий. После финансового краха 2008–2009 годов и пандемии COVID-19 в 2020 году третий серьезный удар может нанести новая тарифная политика Дональда Трампа.

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Об этом сообщает издание Аxios.

Если предложенные им пошлины вступят в силу и вызовут ответные меры со стороны других стран, это может обернуться глобальной рецессией, предупреждают эксперты.

По данным инвестиционно-банковской консалтинговой компании Evercore, если средний тариф составит 29%, то американским импортерам придется ежегодно платить около 1 триллиона долларов в виде пошлин, что эквивалентно 7300 долларам на каждое домохозяйство. Однако в реальности это может привести к еще более серьезным последствиям: дефициту товаров и стремительному росту цен. Особенно пострадают страны, экономика которых сильно зависит от экспорта, такие как Германия и Китай.

Особенно жесткие ограничения могут затронуть Китай, крупнейшего поставщика высокотехнологичных товаров, включая iPhone и множество повседневных товаров для американских потребителей. Введение 54%-ного тарифа на китайский импорт приведет не только к экономическим потерям, но и к росту уровня бедности среди малообеспеченных семей, которые уже сейчас зависят от доступных товаров из КНР.

Экономист Fitch Олу Сонола называет происходящее "переломным моментом для мировой экономики". В его прогнозе — массовая рецессия в разных странах. Аналитики JPMorgan соглашаются: "Эта политика, если она будет продолжена, скорее всего, подтолкнет экономику США и всего мира к рецессии уже в этом году".

Мировые рынки отреагировали падением на заявление Трампа, однако пока не так резко.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных пошлин" для государств всего мира. Об этом он объявил во время своей речи, показав соответствующую таблицу с размерами взаимных тарифов.

На новые пошлины отреагировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам,"последствия будут ужасными для миллионов людей во всем мире", а особенно для тех стран, для которых ввели большие пошлины. Цены почти сразу вырастут на многие продукты.