"Последствия будут ужасными": в ЕС отреагировали на "взаимные пошлины" Трампа (видео)
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на новые пошлины президента США Дональда Трампа. По ее словам, "последствия будут ужасными для миллионов людей во всем мире", а особенно для тех стран, для которых ввели большие пошлины. Цены почти сразу вырастут на многие продукты.
Об этом политический деятель рассказала во время брифинга утром 3 апреля.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель не будет игнорировать решение Трампа ввести новые импортные пошлины. По ее словам, эти тарифы наносят ущерб бизнесу и потребителям во всем мире.
Более того, глава Еврокомиссии назвала "взаимные пошлины" Трампа "большим ударом по всей экономике".
"Я глубоко сожалею об этом выборе", — сказала политическая деятельница.
По словам Урсулы фон дер Ляйен, "последствия будут ужасными для миллионов людей во всем мире", а особенно для тех стран, для которых ввели большие пошлины. Цены почти сразу вырастут на многие продукты.
"Европа готова ответить. Мы всегда будем защищать свои интересы и ценности. Мы также готовы к сотрудничеству. И перейти от конфронтации к переговорам", — написала деятельница в Х.
Трамп запроводил "взаимные пошлины"
2 апреля президент США Дональд Трамп ввел "взаимные пошлины" для стран по всему миру.
По словам политика, некоторые государства, в частности Таиланд, Индия, Вьетнам, ведут несправедливую тарифную политику и налоговые режимы в отношении американских товаров. В качестве ответа на это для 60 "крупнейших нарушителей" администрация Дональда Трампа ввела высокие пошлины, например:
- Китай — 34%;
- ЕС — 20%;
- Вьетнам — 46%;
- Тайвань — 32%;
- Япония — 24%;
- Южная Корея — 25%;
- Таиланд — 36%;
- Швейцария — 31%.
"2 апреля 2025 года запомнят как день возрождения промышленности США, возвращения судьбы Америки и начала ее нового богатства", — считает президент США.
Для Украины пошлина будет 10%.
Новые тарифы вступят в силу 9 апреля, а минимальный базовый тариф 10% все страны начнут платить с 5 апреля.
Напомним, Трамп не устанавливал "взаимные пошлины" для этих РФ, Беларуси, Кубы и Северной Кореи, ведь они находятся под санкционными ограничениями США, что делает невозможным полноценную торговлю с этими странами.
Также Фокус писал о том, что администрация Трампа не будет вводить "взаимные пошлины" на некоторые виды товаров, представляющих критическую важность для промышленности страны и ее национальной безопасности.