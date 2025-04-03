"Уже сталкиваются с высокими тарифами": у Трампа объяснили, почему не ввели "взаимные пошлины" для РФ

Россия, Беларусь, Куба и Северная Корея находятся под санкционными ограничениями США, что делает невозможным полноценную торговлю с этими государствами. Поэтому президент США Дональд Трамп не устанавливал "взаимные пошлины" для этих стран.

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Об этом The New York Times на условиях анонимности сообщил представитель Белого дома.

По словам источника, Куба, Беларусь, Северная Корея и Россия не подпадают под действие объявленных в среду взаимных тарифов, поскольку "они уже сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами".

Кроме того, введенные ранее американской стороной санкции в отношении этих государств "делают невозможным любую полноценную торговлю" с ними.

Отметим, что для украинских товаров Трамп установил пошлину в размере 10%.

Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля, а минимальный базовый тариф 10% все страны начнут платить с 5 апреля.

По словам Трампа, полученные деньги от пошлин будут направлены на снижение налогов, погашение внешнего долга, и все это произойдет "очень быстро".

Напомним, 2 апреля Дональд Трамп ввел "взаимные пошлины" для государств по всему миру.

В этот же день в Белом доме назвали исключение для "взаимных пошлин" Трампа.