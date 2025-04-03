"Не пытайтесь мстить": в Белом доме назвали исключение для "взаимных пошлин" Трампа
Администрация президента США Дональда Трампа не будет вводить "взаимные пошлины" на некоторые виды товаров, представляющих критическую важность для промышленности страны и ее национальной безопасности.
Об этом говорится в заявлении Белого дома.
В обнародованном бюллетене среди исключений указаны:
- отдельные изделия из стали/алюминия и авто/автозапчасти;
- медь и полупроводники;
- изделия из пиломатериалов;
- фармацевтические препараты;
- слитки;
- энергия и другие определенные полезные ископаемые, которые недоступны в США.
В то же время министр финансов США Скотт Бессент предостерег торговых партнеров США от ответа на новые пошлины.
"Я бы не пытался мстить. Пока вы не ответите, это будет самая высокая цифра", — сказал Бессент в интервью Bloomberg Television.
По его словам некоторые страны обратились к США, чтобы начать торговые переговоры.
Бессент также отметил, что администрация Трампа "даст некоторое время на то, чтобы все наладилось", а потом "увидит, куда все идет".
Напомним, 2 апреля Дональд Трамп ввел "взаимные пошлины" для государств по всему миру.
В этот же день агентство Bloomberg сообщало, что Трамп объявит самые жесткие пошлины за 100 лет.