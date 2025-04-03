"Не пытайтесь мстить": в Белом доме назвали исключение для "взаимных пошлин" Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа не будет вводить "взаимные пошлины" на некоторые виды товаров, представляющих критическую важность для промышленности страны и ее национальной безопасности.

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Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В обнародованном бюллетене среди исключений указаны:

отдельные изделия из стали/алюминия и авто/автозапчасти;

медь и полупроводники;

изделия из пиломатериалов;

фармацевтические препараты;

слитки;

энергия и другие определенные полезные ископаемые, которые недоступны в США.

В то же время министр финансов США Скотт Бессент предостерег торговых партнеров США от ответа на новые пошлины.

"Я бы не пытался мстить. Пока вы не ответите, это будет самая высокая цифра", — сказал Бессент в интервью Bloomberg Television.

По его словам некоторые страны обратились к США, чтобы начать торговые переговоры.

Бессент также отметил, что администрация Трампа "даст некоторое время на то, чтобы все наладилось", а потом "увидит, куда все идет".

Напомним, 2 апреля Дональд Трамп ввел "взаимные пошлины" для государств по всему миру.

В этот же день агентство Bloomberg сообщало, что Трамп объявит самые жесткие пошлины за 100 лет.