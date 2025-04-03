"Наслідки будуть жахливими": у ЄС відреагували на "взаємні мита" Трампа (відео)

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на нові мита президента США Дональда Трампа. За її словами, "наслідки будуть жахливими для мільйонів людей у всьому світі", а особливо для тих країн, для яких ввели більші мита. Ціни майже одразу зростуть на багато продуктів.

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Про це політична діячка розповіла під час брифінгу зранку 3 квітня.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель не ігноруватиме рішення Трампа запровадити нові імпортні мита. За її словами, ці тарифи завдають шкоди бізнесу та споживачам у всьому світі.

Ба більше, голова Єврокомісії назвала "взаємні мита" Трампа "великим ударом по всій економіці".

"Я глибоко шкодую про цей вибір", — сказала політична діячка.

За словами Урсули фон дер Ляєн, "наслідки будуть жахливими для мільйонів людей у всьому світі", а особливо для тих країн, для яких ввели більші мита. Ціни майже одразу зростуть на багато продуктів.

"Європа готова відповісти. Ми завжди будемо захищати свої інтереси та цінності. Ми також готові до співпраці. І перейти від конфронтації до переговорів", — написала діячка в Х.

Трамп запроводив "взаємні мита"

2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив "взаємні мита" для країн по всьому світу.

За словами політика, деякі держави, зокрема Таїланд, Індія, В'єтнам, ведуть несправедливу тарифну політику і податкові режими щодо американських товарів. Як відповідь на це для 60 "найбільших порушників" адміністрація Дональда Трампа ввела високі мита, наприклад:

Китай — 34%;

ЄС – 20%;

В'єтнам — 46%;

Тайвань — 32%;

Японія — 24%;

Південна Корея — 25%;

Таїланд — 36%;

Швейцарія — 31%.

"2 квітня 2025 року запамʼятають як день відродження промисловості США, повернення долі Америки та початку її нового багатства", — вважає президент США.

Для України мито буде 10%.

Нові тарифи набудуть чинності 9 квітня, а мінімальний базовий тариф 10% усі країни почнуть платити з 5 квітня.

Нагадаємо, Трамп не встановлював "взаємні мита" для цих РФ, Білорусі, Куби та Північної Кореї, адже вони перебувають під санкційними обмеженнями США, що унеможливлює повноцінну торгівлю з цими країнами.

Також Фокус писав про те, що адміністрація Трампа не запроваджуватиме "взаємні мита" на деякі види товарів, що становлять критичну важливість для промисловості країни та її національної безпеки.