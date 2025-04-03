Нові мита Трампа вдарять по ЄС: як це відіб'ється на постачаннях озброєння, — Гетманцев

Президент США Дональд Трамп запровадив нові мита і виділив країни, які платитимуть більше через свою несправедливу тарифну політику. Для України діятиме загальне мито, але рішення Вашингтона може вплинути на військову допомогу Заходу.

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Про це повідомив у Telegram голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Політик зауважив, що попри суперечливі прогнози "на позитиви би не розраховував". Загальне мито у 10%, з його слів, не матиме "великого негативного ефекту" для України. Він пояснив це невеликою частиною товарного експорту до США — 0,9 мільярда доларів або 2% всього експорту за минулий рік.

"Навіть не впевнений, що на це треба відповідати дзеркально", — зазначив Гетманцев.

Однак він попередив, що глобальна торгівельна війна істотно битиме по економіках партнерів України, в першу чергу по ЄС.

"Вони будуть уповільнюватись. Отже, генерувати менше грошей, що зменшуватиме можливості допомоги нам", — пояснив нардеп.

Окрім того, партнери будуть змушені вмикати протекціонізм, і не тільки стосовно американських товарів. Ці заходи вже, за прогнозом політика, значно істотніше вдарять по Україні.

"Згадайте минулорічні питання блокування експорту аграрки при набагато більш сприятливій глобальній ринковій конʼюнктурі", — зазначив він.

Загалом запровадження мита у 10% при дефіциті зовнішньої торгівлі зі США у 2,6 мільярда доларів Гетманцев назвав "економічним цинізмом вищого ґатунку".

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, по кому в Україні найбільше економічно вдарять нові мита США. Вона зауважила, що держава "має, що запропонувати", щоб добитись кращих умов.

В Інституті досліджень авторинку спрогнозували, як нові мита США вплинуть на вартість машин в Україні. Автоексперти вже визначили моделі, які найлегше переживуть торгівельну війну.