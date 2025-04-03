Новые пошлины Трампа ударят по ЕС: как это отразится на поставках вооружения, — Гетманцев

Президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины и выделил страны, которые будут платить больше из-за своей несправедливой тарифной политики. Для Украины будет действовать общая пошлина, но решение Вашингтона может повлиять на военную помощь Запада.

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Об этом сообщил в Telegram глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Политик отметил, что несмотря на противоречивые прогнозы "на позитивы бы не рассчитывал". Общая пошлина в 10%, по его словам, не будет иметь "большого негативного эффекта" для Украины. Он объяснил это небольшой частью товарного экспорта в США — 0,9 миллиарда долларов или 2% всего экспорта за прошлый год.

"Даже не уверен, что на это надо отвечать зеркально", — отметил Гетманцев.

Однако он предупредил, что глобальная торговая война будет существенно бить по экономикам партнеров Украины, в первую очередь по ЕС.

"Они будут замедляться. Следовательно, генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам", — пояснил нардеп.

Кроме того, партнеры будут вынуждены включать протекционизм, и не только в отношении американских товаров. Эти меры уже, по прогнозу политика, значительно существеннее ударят по Украине.

"Вспомните прошлогодние вопросы блокирования экспорта аграрки при гораздо более благоприятной глобальной рыночной конъюнктуре", — отметил он.

В целом введение пошлины в 10% при дефиците внешней торговли с США в 2,6 миллиарда долларов Гетманцев назвал "экономическим цинизмом высшего сорта".

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко рассказала, по кому в Украине больше всего экономически ударят новые пошлины США. Она отметила, что государство "имеет, что предложить", чтобы добиться лучших условий.

В Институте исследований авторынка спрогнозировали, как новые пошлины США повлияют на стоимость машин в Украине. Автоэксперты уже определили модели, которые легче всего переживут торговую войну.