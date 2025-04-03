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Экономика США ввели глобальные пошлины

"Украине есть, что предложить": как новые пошлины Трампа ударят по экономике, — Свириденко

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Фото: Getty Images | Для Украины будет действовать общая пошлина Трампа

Новые американские пошлины будут наиболее ощутимыми для малых производителей. Однако, по словам министра экономики, есть шанс договориться о лучших условиях.

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Об этом известно из публикации главы Минэкономики Юлии Свириденко от 3 апреля в Facebook.

"Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично", — подчеркнула она.

Министр объяснила, что для Украины будет действовать общая пошлина на 10%. Об отдельной выше пошлине как в случае с Молдовой (31%) или ЕС (20%) речь не идет.

За 2024 год в США экспортировали 874 миллионов долларов, из которых 363 миллионов — это чугун, а еще 112 миллионов — трубы. Зато Украина приобрела товаров на 3,4 миллиарда долларов.

"Наши пошлины на американские товары достаточно низкие — на автомобили ставка 10%, на уголь и нефть — 0%. Поэтому сейчас у нас есть шансы договориться на другие условия — американское заявление четко говорит о такой возможности", — отметила Свириденко.

Она спрогнозировала, что универсальная пошлина в основном ударит по малым производителям. Однако политик заверила, что уже ведется работа над тем, чтобы условия были лучше.

Украина экспортирует в США более 600 различных категорий товаров, в том числе даже гаечные ключи. Из них 65 видов — более чем на миллион долларов.

"Украине есть, что предложить Соединенным Штатам Америки как надежный союзник и партнер. От справедливых пошлин выиграют обе наши страны", — подытожила министр.

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Публикация Юлии Свириденко
Фото: Скриншот

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал приказ о введении "взаимных пошлин" для государств по всему миру. Он отметил, что некоторые страны ведут несправедливую тарифную политику, поэтому для 50 "крупнейших нарушителей" ввели высокие пошлины. В этот перечень попали Евросоюз, Южная Корея, Япония и Китай.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже отреагировала на новые пошлины, предупредив об "ужасных последствиях для миллионов людей". Она предупредила, что цены сразу вырастут, и заявила о готовности перейти "от конфронтации к переговорам".