"Україна має, що запропонувати": як нові мита Трампа вдарять по економіці, — Свириденко

Нові американські мита будуть найбільш відчутними для малих виробників. Однак, зі слів міністерки економіки, є шанс домовитись про кращі умови.

Related video

Про це відомо з публікації голови Мінекономіки Юлії Свириденко від 3 квітня у Facebook.

"Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично", — підкреслила вона.

Міністерка пояснила, що для України діятиме загальне мито на 10%. Про окреме вище мито як у випадку з Молдовою (31%) або ЄС (20%) не йдеться.

За 2024 рік у США експортували 874 мільйонів доларів, з яких 363 мільйонів — це чавун, а ще 112 мільйонів — труби. Натомість Україна придбала товарів на 3,4 мільярда доларів.

"Наші мита на американські товари досить низькі — на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту — 0%. Тому зараз в нас є шанси домовитись на інші умови — американська заява чітко говорить про таку можливість", — зазначила Свириденко.

Вона спрогнозувала, що універсальне мито здебільшого вдарить по малих виробниках. Однак політикиня запевнила, що вже ведеться робота над тим, щоб умови були кращими.

Україна експортує у США понад 600 різних категорій товарів, в тому числі навіть гайкові ключі. З них 65 видів — на понад мільйон доларів.

"Україна має, що запропонувати Сполученим Штатам Америки як надійний союзник та партнер. Від справедливих мит виграють обидві наші країни", — підсумувала міністерка.

Публікація Юлії Свириденко Фото: Скриншот

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав наказ про запровадження "взаємних мит" для держав по всьому світу. Він наголосив, що деякі країни ведуть несправедливу тарифну політику, тож для 50 "найбільших порушників" ввели високі мита. До цього переліку потрапили Євросоюз, Південна Корея, Японія і Китай.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже відреагувала на нові мита, попередивши про "жахливі наслідки для мільйонів людей". Вона попередила, що ціни одразу зростуть, і заявила про готовність перейти "від конфронтації до переговорів".