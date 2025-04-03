Как новые пошлины Трампа повлияют на рынок авто из США в Украине

В США ввели пошлины только на новые автомобили, однако и подержанные "битки" из США в Украине со временем могут подорожать.

Related video

Такой прогноз опубликовал Институт исследований авторынка.

Новые пошлины в США распространяются на все без исключения автомобили, изготовленные за пределами Штатов. И если ставки тарифов на импорт другой продукции варьируются в зависимости от страны, то в случае с авто установлена фиксированная пошлина в 25% для всех.

Впрочем, если в конструкции автомобиля будут компоненты американского производства, то их пошлиной не будут облагать, а значит производитель получит скидку. С другой стороны, если собранное в США авто имеет импортные детали, то пошлина Трампа будет распространяться на них.

В Украину обычно завозят из США подержанные авто после ДТП Фото: Думская

В Институте исследования авторынка прогнозируют, что новые пошлины в США полностью изменят логику автоимпорта. Подавляющее большинство новых авто на рынке Штатов могут резко подорожать, а продажи импортных моделей существенно сократятся.

Автоэксперты в США уже определили модели, которые являются наиболее "американскими" и которые легче всего переживут пошлины Трампа. По информации сайта Carscoops, самый высокий процент домашних компонентов имеют все электромобили Tesla (80-87,5%), а также спорткар Ford Mustang (80%), кроссовер Honda Passport (76,5%) и электрокар Volkswagen ID.4 (до 75,5%).

Важно

Названы самые ликвидные и наименее ликвидные кроссоверы современности (фото)

Как пошлины Трампа повлияют на авторынок Украины

В Украину преимущественно завозят подержанные авто из США — так называемые "битки" (машины после ДТП). По данным ассоциации "Укравтопром", в 2024 году из-за океана завезли 41,7 тыс. авто с пробегом.

Украинцы активно импортируют подержанные Tesla, которые имеют большой процент американских компонентов Фото: itc.ua

Конечно, подорожание новых машин в Штатах неизбежно приведет к росту цен на авто с пробегом, однако это произойдет не сразу. Поэтому эффект для Украины не будет мгновенным. Со временем "битки" из США все же подорожают, а их импорт снизится.

К тому же, стоит отметить, что среди самых популярных авто из США в Украине — электромобили Tesla Model 3 и Model Y, которые не должны сильно подорожать из-за пошлин Трампа, ведь имеют большой процент американских комплектующих.

Ранее Фокус рассказывал о глобальном дефиците гибридов Toyota — за ними выстроились многомесячные очереди.

Также мы писали о самых популярных авто в мире в 2025 году.