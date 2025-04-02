Неожиданный лидер: названы самые популярные авто в мире в 2025 году (фото)

Мировой авторынок демонстрирует небольшой рост в 2025 году, а в его лидеры впервые вырвался большой рамный пикап.

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Такую статистику опубликовали на сайте Focus2move.

Всего за январь-февраль 2025 года глобальные продажи новых легковых авто составили 13,17 миллиона единиц, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Больше всего машин традиционно покупают в Китае (3,62 млн), США (2,33 млн) и Индии (791,5 тыс.).

Ford F-Series стал самым популярным авто в мире Фото: Ford

Среди авто концернов лидеры не изменились — это Toyota Motor и Volkswagen Group.

Крупнейшие автопроизводители в мире за 2025 год:

Toyota Motor — 1,822 млн авто (+15,5%). Volkswagen Group — 1,27 млн (-4,7%). Hyundai-Kia — 1,13 млн (+5,8%). Renault-Nissan Alliance — 924,5 тыс. (-11%). Stellantis — 924,3 тыс. (-13%). Ford Motor — 769,5 тыс. (+22%). Honda — 673,9 тыс. (+4,2%). General Motors — 625,4 тыс. (-26%). Geely — 578,3 тыс. (+29,5%). Suzuki — 570,1 тыс. (+3%).

Продажи прошлогоднего лидера Tesla Model Y обвалились обрушились Фото: Tesla Motors

А вот среди моделей — новый лидер. Самое популярное авто в мире за 2025 год — пикап Ford F-Series, который продемонстрировал рост на 91,1% и опередил Toyota RAV4 и Corolla. Прошлогодний лидер Tesla Model Y продемонстрировал резкое падение сразу на 7 место. Примечательно, что в топ 10 попали сразу семь моделей повышенной проходимости.

Важно

Продажи Tesla продемонстрировали рекордное падение по всему миру

Самые популярные авто в мире за 2025 год:

Ford F-Series — 198 557 проданных авто (+91,1%). Toyota RAV4 — 189 392 (+20,6%). Toyota Corolla — 171 279 (-4,6%). Honda CR-V — 134 453 (+8,8%). Toyota Camry — 103 156 (+17,7%). Kia Sportage — 96 508 (+5,7%). Tesla Model Y — 95 956 (-41,8%). Hyundai Tucson — 92 329 (-4,5%). Toyota Hilux — 87 768 (+0,1%). Toyota Yaris — 84 877 (+6,1%).

Ранее Фокус рассказывал, что за гибридами Toyota выстроились многомесячные очереди по всему миру.

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