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Авто

Неожиданный лидер: названы самые популярные авто в мире в 2025 году (фото)

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Фото: Motor1.com | Мировой авторынок незначительно растет в 2025 году

Мировой авторынок демонстрирует небольшой рост в 2025 году, а в его лидеры впервые вырвался большой рамный пикап.

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Такую статистику опубликовали на сайте Focus2move.

Всего за январь-февраль 2025 года глобальные продажи новых легковых авто составили 13,17 миллиона единиц, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Больше всего машин традиционно покупают в Китае (3,62 млн), США (2,33 млн) и Индии (791,5 тыс.).

Ford F-150, самые популярные авто в мире, самое популярное авто Fullscreen
Ford F-Series стал самым популярным авто в мире
Фото: Ford

Среди авто концернов лидеры не изменились — это Toyota Motor и Volkswagen Group.

Крупнейшие автопроизводители в мире за 2025 год:

  1. Toyota Motor — 1,822 млн авто (+15,5%).
  2. Volkswagen Group — 1,27 млн (-4,7%).
  3. Hyundai-Kia — 1,13 млн (+5,8%).
  4. Renault-Nissan Alliance — 924,5 тыс. (-11%).
  5. Stellantis — 924,3 тыс. (-13%).
  6. Ford Motor — 769,5 тыс. (+22%).
  7. Honda — 673,9 тыс. (+4,2%).
  8. General Motors — 625,4 тыс. (-26%).
  9. Geely — 578,3 тыс. (+29,5%).
  10. Suzuki — 570,1 тыс. (+3%).
Tesla Model Y, самые популярные авто в мире, самое популярное авто Fullscreen
Продажи прошлогоднего лидера Tesla Model Y обвалились обрушились
Фото: Tesla Motors

А вот среди моделей — новый лидер. Самое популярное авто в мире за 2025 год — пикап Ford F-Series, который продемонстрировал рост на 91,1% и опередил Toyota RAV4 и Corolla. Прошлогодний лидер Tesla Model Y продемонстрировал резкое падение сразу на 7 место. Примечательно, что в топ 10 попали сразу семь моделей повышенной проходимости.

Важно
Продажи Tesla продемонстрировали рекордное падение по всему миру
Продажи Tesla продемонстрировали рекордное падение по всему миру

Самые популярные авто в мире за 2025 год:

  1. Ford F-Series — 198 557 проданных авто (+91,1%).
  2. Toyota RAV4 — 189 392 (+20,6%).
  3. Toyota Corolla — 171 279 (-4,6%).
  4. Honda CR-V — 134 453 (+8,8%).
  5. Toyota Camry — 103 156 (+17,7%).
  6. Kia Sportage — 96 508 (+5,7%).
  7. Tesla Model Y — 95 956 (-41,8%).
  8. Hyundai Tucson — 92 329 (-4,5%).
  9. Toyota Hilux — 87 768 (+0,1%).
  10. Toyota Yaris — 84 877 (+6,1%).

Ранее Фокус рассказывал, что за гибридами Toyota выстроились многомесячные очереди по всему миру.

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