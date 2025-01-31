Лидер — электромобиль: названы самые популярные авто в мире за 2024 год (фото)

Мировой авторынок продемонстрировал рост в 2024 году. Наибольшим спросом пользовались модели повышенной проходимости — кроссоверы и пикапы.

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За 2024 год в мире продали 85,12 миллиона новых легковых автомобилей, что на 2,6% превышает показатель 2023 года. Такую статистику опубликовал сайт focus2move.

Более 30% всех авто (26,05 млн) в прошлом году продали в Китае. Второе место сохраняет США (15,94 млн), а на третье — поднялась Индия (4,27 млн). В пятерку стран-лидеров также попали Япония (4,25 млн авто) и Германия (2,81 млн).

Tesla Model Y сохранила мировое лидерство в 2024 году Фото: Tesla

Самыми популярными автобрендами остаются Toyota и Volkswagen. Третьим стал BYD, поднявшись за год сразу на шесть позиций.

Топ 10 самых популярных автобрендов в мире за 2024 год:

Toyota — 9,09 млн проданных авто (-0,7%). Volkswagen — 4,93 млн (+0%). BYD — 3,8 млн (+41,6%). Honda — 3,74 млн (+3,1%). Ford — 3,69 млн (-0,9%). Hyundai — 3,69 млн (-3,7%). Nissan — 3,13 млн (+0,1%). Chevrolet — 3,03 млн (-2,9%). Kia — 2,91 млн (-1,9%). Mercedes-Benz — 2,18 млн (+1,5%).

Toyota Corolla вплотную приблизилась к лидеру Фото: Toyota

Самые популярные автомобили в мире остались без изменений. Tesla Model Y все же сохранила лидерство, хотя Toyota Corolla приблизилась к ней. Третье место сохраняет Toyota RAV4. Наибольший рост на 45,3% продемонстрировал BYD Song. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы и пикапы.

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Самые популярные авто в мире за 2024 год:

Tesla Model Y — 1,09 млн проданных авто (-1,2%). Toyota Corolla — 1,08 млн (-1,1%). Toyota RAV4 — 1,02 млн (+10,7%). Ford F-Series — 903,45 тыс. (+1,5%). Honda CR-V — 738,74 тыс. (+4,2%). Chevrolet Silverado — 639,89 тыс. (+1,5%). Hyundai Tucson — 609,01 тыс. (-2,8%). Toyota Camry — 580,3 тыс. (-9,1%). BYD Song — 574,35 тыс. (+45,3%). Volkswagen Tiguan — 543,35 тыс. (+10,5%).

Между прочим, в Европе Tesla Model Y все же потеряла лидерство по результатам 2024 года.

Также Фокус писал о самых популярных авто в США за прошлый год.