Лидер — электромобиль: названы самые популярные авто в мире за 2024 год (фото)
Мировой авторынок продемонстрировал рост в 2024 году. Наибольшим спросом пользовались модели повышенной проходимости — кроссоверы и пикапы.
За 2024 год в мире продали 85,12 миллиона новых легковых автомобилей, что на 2,6% превышает показатель 2023 года. Такую статистику опубликовал сайт focus2move.
Более 30% всех авто (26,05 млн) в прошлом году продали в Китае. Второе место сохраняет США (15,94 млн), а на третье — поднялась Индия (4,27 млн). В пятерку стран-лидеров также попали Япония (4,25 млн авто) и Германия (2,81 млн).
Самыми популярными автобрендами остаются Toyota и Volkswagen. Третьим стал BYD, поднявшись за год сразу на шесть позиций.
Топ 10 самых популярных автобрендов в мире за 2024 год:
- Toyota — 9,09 млн проданных авто (-0,7%).
- Volkswagen — 4,93 млн (+0%).
- BYD — 3,8 млн (+41,6%).
- Honda — 3,74 млн (+3,1%).
- Ford — 3,69 млн (-0,9%).
- Hyundai — 3,69 млн (-3,7%).
- Nissan — 3,13 млн (+0,1%).
- Chevrolet — 3,03 млн (-2,9%).
- Kia — 2,91 млн (-1,9%).
- Mercedes-Benz — 2,18 млн (+1,5%).
Самые популярные автомобили в мире остались без изменений. Tesla Model Y все же сохранила лидерство, хотя Toyota Corolla приблизилась к ней. Третье место сохраняет Toyota RAV4. Наибольший рост на 45,3% продемонстрировал BYD Song. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы и пикапы.
Самые популярные авто в мире за 2024 год:
- Tesla Model Y — 1,09 млн проданных авто (-1,2%).
- Toyota Corolla — 1,08 млн (-1,1%).
- Toyota RAV4 — 1,02 млн (+10,7%).
- Ford F-Series — 903,45 тыс. (+1,5%).
- Honda CR-V — 738,74 тыс. (+4,2%).
- Chevrolet Silverado — 639,89 тыс. (+1,5%).
- Hyundai Tucson — 609,01 тыс. (-2,8%).
- Toyota Camry — 580,3 тыс. (-9,1%).
- BYD Song — 574,35 тыс. (+45,3%).
- Volkswagen Tiguan — 543,35 тыс. (+10,5%).
Между прочим, в Европе Tesla Model Y все же потеряла лидерство по результатам 2024 года.
Также Фокус писал о самых популярных авто в США за прошлый год.