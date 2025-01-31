Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Лидер — электромобиль: названы самые популярные авто в мире за 2024 год (фото)

продажи новых авто, самые популярные авто, самые популярные авто в мире, Топ 10 самых популярных авто
Фото: Freepik | Мировой авторынок вырос в 2024 году

Мировой авторынок продемонстрировал рост в 2024 году. Наибольшим спросом пользовались модели повышенной проходимости — кроссоверы и пикапы.

Related video

За 2024 год в мире продали 85,12 миллиона новых легковых автомобилей, что на 2,6% превышает показатель 2023 года. Такую статистику опубликовал сайт focus2move.

Более 30% всех авто (26,05 млн) в прошлом году продали в Китае. Второе место сохраняет США (15,94 млн), а на третье — поднялась Индия (4,27 млн). В пятерку стран-лидеров также попали Япония (4,25 млн авто) и Германия (2,81 млн).

Tesla Model Y, самые популярные авто, самые популярные авто в мире, Топ 10 самых популярных авто Fullscreen
Tesla Model Y сохранила мировое лидерство в 2024 году
Фото: Tesla

Самыми популярными автобрендами остаются Toyota и Volkswagen. Третьим стал BYD, поднявшись за год сразу на шесть позиций.

Топ 10 самых популярных автобрендов в мире за 2024 год:

  1. Toyota — 9,09 млн проданных авто (-0,7%).
  2. Volkswagen — 4,93 млн (+0%).
  3. BYD — 3,8 млн (+41,6%).
  4. Honda — 3,74 млн (+3,1%).
  5. Ford — 3,69 млн (-0,9%).
  6. Hyundai — 3,69 млн (-3,7%).
  7. Nissan — 3,13 млн (+0,1%).
  8. Chevrolet — 3,03 млн (-2,9%).
  9. Kia — 2,91 млн (-1,9%).
  10. Mercedes-Benz — 2,18 млн (+1,5%).
Toyota Corolla, самые популярные авто, самые популярные авто в мире, Топ 10 самых популярных авто Fullscreen
Toyota Corolla вплотную приблизилась к лидеру
Фото: Toyota

Самые популярные автомобили в мире остались без изменений. Tesla Model Y все же сохранила лидерство, хотя Toyota Corolla приблизилась к ней. Третье место сохраняет Toyota RAV4. Наибольший рост на 45,3% продемонстрировал BYD Song. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы и пикапы.

Важно
Рост продаж и новые рекорды: каким был 2024 год для авторынка Украины
Рост продаж и новые рекорды: каким был 2024 год для авторынка Украины

Самые популярные авто в мире за 2024 год:

  1. Tesla Model Y — 1,09 млн проданных авто (-1,2%).
  2. Toyota Corolla — 1,08 млн (-1,1%).
  3. Toyota RAV4 — 1,02 млн (+10,7%).
  4. Ford F-Series — 903,45 тыс. (+1,5%).
  5. Honda CR-V — 738,74 тыс. (+4,2%).
  6. Chevrolet Silverado — 639,89 тыс. (+1,5%).
  7. Hyundai Tucson — 609,01 тыс. (-2,8%).
  8. Toyota Camry — 580,3 тыс. (-9,1%).
  9. BYD Song — 574,35 тыс. (+45,3%).
  10. Volkswagen Tiguan — 543,35 тыс. (+10,5%).

Между прочим, в Европе Tesla Model Y все же потеряла лидерство по результатам 2024 года.

Также Фокус писал о самых популярных авто в США за прошлый год.