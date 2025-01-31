Лідер — електромобіль: названо найпопулярніші авто у світі за 2024 рік (фото)

Світовий авторинок продемонстрував зростання в 2024 році. Найбільшим попитом користувалися моделі підвищеної прохідності — кросовери та пікапи.

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За 2024 рік у світі продали 85,12 мільйона нових легкових автомобілів, що на 2,6% перевищує показник 2023 року. Таку статистику опублікував сайт focus2move.

Понад 30% усіх авто (26,05 млн) торік продали в Китаї. Друге місце зберігає США (15,94 млн), а на третє – піднялася Індія (4,27 млн). До п’ятірки країн-лідерів також потрапили Японія (4,25 млн авто) та Німеччина (2,81 млн).

Tesla Model Y зберегла світове лідерство в 2024 році Фото: Tesla

Найпопулярнішими автобрендами залишаються Toyota та Volkswagen. Третім став BYD, піднявшись за рік одразу на шість позицій.

Топ 10 найпопулярніших автобрендів у світі за 2024 рік:

Toyota – 9,09 млн проданих авто (-0,7%). Volkswagen – 4,93 млн (+0%). BYD – 3,8 млн (+41,6%). Honda – 3,74 млн (+3,1%). Ford – 3,69 млн (-0,9%). Hyundai – 3,69 млн (-3,7%). Nissan – 3,13 млн (+0,1%). Chevrolet – 3,03 млн (-2,9%). Kia – 2,91 млн (-1,9%). Mercedes-Benz – 2,18 млн (+1,5%).

Toyota Corolla впритул наблизилася до лідера Фото: Toyota

Найпопулярніші автомобілі у світі залишилися без змін. Tesla Model Y все ж зберегла лідерство, хоча Toyota Corolla наблизилася до неї. Третє місце зберігає Toyota RAV4. Найбільше зростання на 45,3% продемонстрував BYD Song. Найбільшим попитом користуються кросовери та пікапи.

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Ріст продажів і нові рекорди: яким був 2024 рік для авторинку України

Найпопулярніші авто у світі за 2024 рік:

Tesla Model Y – 1,09 млн проданих авто (-1,2%). Toyota Corolla – 1,08 млн (-1,1%). Toyota RAV4 – 1,02 млн (+10,7%). Ford F-Series – 903,45 тис. (+1,5%). Honda CR-V – 738,74 тис. (+4,2%). Chevrolet Silverado – 639,89 тис. (+1,5%). Hyundai Tucson – 609,01 тис. (-2,8%). Toyota Camry – 580,3 тис. (-9,1%). BYD Song – 574,35 тис. (+45,3%). Volkswagen Tiguan – 543,35 тис. (+10,5%).

Між іншим, у Європі Tesla Model Y все ж втратила лідерство за результатами 2024 року.

Також Фокус писав про найпопулярніші авто в США за минулий рік.