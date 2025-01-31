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Авто

Лідер — електромобіль: названо найпопулярніші авто у світі за 2024 рік (фото)

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Фото: Freepik | Світовий авторинок виріс у 2024 році

Світовий авторинок продемонстрував зростання в 2024 році. Найбільшим попитом користувалися моделі підвищеної прохідності — кросовери та пікапи.

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За 2024 рік у світі продали 85,12 мільйона нових легкових автомобілів, що на 2,6% перевищує показник 2023 року. Таку статистику опублікував сайт focus2move.

Понад 30% усіх авто (26,05 млн) торік продали в Китаї. Друге місце зберігає США (15,94 млн), а на третє – піднялася Індія (4,27 млн). До п’ятірки країн-лідерів також потрапили Японія (4,25 млн авто) та Німеччина (2,81 млн).

Tesla Model Y, найпопулярніші авто, найпопулярніші авто у світі, Топ 10 найпопулярніших авто Fullscreen
Tesla Model Y зберегла світове лідерство в 2024 році
Фото: Tesla

Найпопулярнішими автобрендами залишаються Toyota та Volkswagen. Третім став BYD, піднявшись за рік одразу на шість позицій.

Топ 10 найпопулярніших автобрендів у світі за 2024 рік:

  1. Toyota – 9,09 млн проданих авто (-0,7%).
  2. Volkswagen – 4,93 млн (+0%).
  3. BYD – 3,8 млн (+41,6%).
  4. Honda – 3,74 млн (+3,1%).
  5. Ford – 3,69 млн (-0,9%).
  6. Hyundai – 3,69 млн (-3,7%).
  7. Nissan – 3,13 млн (+0,1%).
  8. Chevrolet – 3,03 млн (-2,9%).
  9. Kia – 2,91 млн (-1,9%).
  10. Mercedes-Benz – 2,18 млн (+1,5%).
Toyota Corolla, найпопулярніші авто, найпопулярніші авто у світі, Топ 10 найпопулярніших авто Fullscreen
Toyota Corolla впритул наблизилася до лідера
Фото: Toyota

Найпопулярніші автомобілі у світі залишилися без змін. Tesla Model Y все ж зберегла лідерство, хоча Toyota Corolla наблизилася до неї. Третє місце зберігає Toyota RAV4. Найбільше зростання на 45,3% продемонстрував BYD Song. Найбільшим попитом користуються кросовери та пікапи.

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Ріст продажів і нові рекорди: яким був 2024 рік для авторинку України
Ріст продажів і нові рекорди: яким був 2024 рік для авторинку України

Найпопулярніші авто у світі за 2024 рік:

  1. Tesla Model Y – 1,09 млн проданих авто (-1,2%).
  2. Toyota Corolla – 1,08 млн (-1,1%).
  3. Toyota RAV4 – 1,02 млн (+10,7%).
  4. Ford F-Series – 903,45 тис. (+1,5%).
  5. Honda CR-V – 738,74 тис. (+4,2%).
  6. Chevrolet Silverado – 639,89 тис. (+1,5%).
  7. Hyundai Tucson – 609,01 тис. (-2,8%).
  8. Toyota Camry – 580,3 тис. (-9,1%).
  9. BYD Song – 574,35 тис. (+45,3%).
  10. Volkswagen Tiguan – 543,35 тис. (+10,5%).

Між іншим, у Європі Tesla Model Y все ж втратила лідерство за результатами 2024 року.

Також Фокус писав про найпопулярніші авто в США за минулий рік.