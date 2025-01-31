Лідер — електромобіль: названо найпопулярніші авто у світі за 2024 рік (фото)
Світовий авторинок продемонстрував зростання в 2024 році. Найбільшим попитом користувалися моделі підвищеної прохідності — кросовери та пікапи.
За 2024 рік у світі продали 85,12 мільйона нових легкових автомобілів, що на 2,6% перевищує показник 2023 року. Таку статистику опублікував сайт focus2move.
Понад 30% усіх авто (26,05 млн) торік продали в Китаї. Друге місце зберігає США (15,94 млн), а на третє – піднялася Індія (4,27 млн). До п’ятірки країн-лідерів також потрапили Японія (4,25 млн авто) та Німеччина (2,81 млн).
Найпопулярнішими автобрендами залишаються Toyota та Volkswagen. Третім став BYD, піднявшись за рік одразу на шість позицій.
Топ 10 найпопулярніших автобрендів у світі за 2024 рік:
- Toyota – 9,09 млн проданих авто (-0,7%).
- Volkswagen – 4,93 млн (+0%).
- BYD – 3,8 млн (+41,6%).
- Honda – 3,74 млн (+3,1%).
- Ford – 3,69 млн (-0,9%).
- Hyundai – 3,69 млн (-3,7%).
- Nissan – 3,13 млн (+0,1%).
- Chevrolet – 3,03 млн (-2,9%).
- Kia – 2,91 млн (-1,9%).
- Mercedes-Benz – 2,18 млн (+1,5%).
Найпопулярніші автомобілі у світі залишилися без змін. Tesla Model Y все ж зберегла лідерство, хоча Toyota Corolla наблизилася до неї. Третє місце зберігає Toyota RAV4. Найбільше зростання на 45,3% продемонстрував BYD Song. Найбільшим попитом користуються кросовери та пікапи.
Найпопулярніші авто у світі за 2024 рік:
- Tesla Model Y – 1,09 млн проданих авто (-1,2%).
- Toyota Corolla – 1,08 млн (-1,1%).
- Toyota RAV4 – 1,02 млн (+10,7%).
- Ford F-Series – 903,45 тис. (+1,5%).
- Honda CR-V – 738,74 тис. (+4,2%).
- Chevrolet Silverado – 639,89 тис. (+1,5%).
- Hyundai Tucson – 609,01 тис. (-2,8%).
- Toyota Camry – 580,3 тис. (-9,1%).
- BYD Song – 574,35 тис. (+45,3%).
- Volkswagen Tiguan – 543,35 тис. (+10,5%).
Між іншим, у Європі Tesla Model Y все ж втратила лідерство за результатами 2024 року.
Також Фокус писав про найпопулярніші авто в США за минулий рік.