Кросовери — не в лідерах: названо найпопулярніші авто в Європі за 2024 рік (фото)
Європейці у 2024 році надавали перевагу компактним міським авто. У трійці кращих моделей — жодного кросовера, а торішній лідер Tesla Model Y опустився на четверте місце.
Авторинок Європи продемонстрував незначне зростання в 2024 році. Усього продано 12 963 614 нових легкових машин, що на 0,9% більше, аніж роком раніше. Таку статистику опублікувала Асоціація європейських автовиробників (ACEA).
Найбільше зростання продемонструвала Польща – 16,1%. Разом із тим, на ключових ринках відзначається падіння – у Франції (-3,2%), Німеччині (-1%) та Італії (-0,5%).
Упали і продажі електромобілів у Європі. Їх придбали 1 447 934, що на 6% менше, аніж у 2023 році. Водночас, відзначається ріст попиту на гібриди: їх купили на 14% більше – 4 047 806 од.
Лідери ринку залишилися незмінними. У трійці кращих – концерни Volkswagen Group, Stellantis та Renault Group.
Топ 10 лідерів європейського ринку за 2024 рік:
- Volkswagen Group – 3 407 242 авто (+2,5%).
- Stellantis – 1 969 594 од. (-7,3%).
- Renault Group – 1 282 453 од. (+3,2%).
- Hyundai-Kia – 1 063 517 од. (-3,9%).
- Toyota Motor – 1 006 073 од. (+13,1%).
- BMW Group – 923 202 од. (+1%).
- Mercedes-Benz – 696 907 од. (-0,4%).
- Ford Motor – 426 307 од. (-17%).
- Volvo Cars – 369 689 од. (+28,4%).
- Tesla – 327 034 од. (-10,8%).
Змінилися і моделі-лідери. Перше місце повернула собі бюджетна Dacia Sandero, а торішній лідер Tesla Model Y опустився одразу на четверте місце. Мало того, вперше за тривалий час у трійці кращих немає жодного кросовера, зате туди повернувся VW Golf. Європейці надають перевагу компактним хетчбекам.
Найпопулярніші авто в Європі за 2024 рік:
- Dacia Sandero – 270 111 проданих авто (+14,3%).
- Renault Clio – 216 569 од. (+6,5%).
- Volkswagen Golf – 216 549 од. (+17,5%).
- Tesla Model Y – 210 484 од. (-17,1%).
- Volkswagen T-Roc – 203 611 од. (-1,5%).
- Peugeot 208 – 199 820 од. (+2,7%).
- Volkswagen Tiguan – 195 297 од. (+12,1%).
- Toyota Yaris Cross – 194 512 од. (+10,1%).
- Skoda Octavia – 182 801 од. (+13,3%).
- Toyota Yaris – 180 806 од. (+13,8%).
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