Кросовери — не в лідерах: названо найпопулярніші авто в Європі за 2024 рік (фото)

Європейці у 2024 році надавали перевагу компактним міським авто. У трійці кращих моделей — жодного кросовера, а торішній лідер Tesla Model Y опустився на четверте місце.

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Авторинок Європи продемонстрував незначне зростання в 2024 році. Усього продано 12 963 614 нових легкових машин, що на 0,9% більше, аніж роком раніше. Таку статистику опублікувала Асоціація європейських автовиробників (ACEA).

Найбільше зростання продемонструвала Польща – 16,1%. Разом із тим, на ключових ринках відзначається падіння – у Франції (-3,2%), Німеччині (-1%) та Італії (-0,5%).

Renault Clio посідає друге місце на європейському авторинку Фото: Renault

Упали і продажі електромобілів у Європі. Їх придбали 1 447 934, що на 6% менше, аніж у 2023 році. Водночас, відзначається ріст попиту на гібриди: їх купили на 14% більше – 4 047 806 од.

Лідери ринку залишилися незмінними. У трійці кращих – концерни Volkswagen Group, Stellantis та Renault Group.

Volkswagen Golf повернувся до трійки лідерів Фото: Volkswagen

Топ 10 лідерів європейського ринку за 2024 рік:

Volkswagen Group – 3 407 242 авто (+2,5%). Stellantis – 1 969 594 од. (-7,3%). Renault Group – 1 282 453 од. (+3,2%). Hyundai-Kia – 1 063 517 од. (-3,9%). Toyota Motor – 1 006 073 од. (+13,1%). BMW Group – 923 202 од. (+1%). Mercedes-Benz – 696 907 од. (-0,4%). Ford Motor – 426 307 од. (-17%). Volvo Cars – 369 689 од. (+28,4%). Tesla – 327 034 од. (-10,8%).

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Змінилися і моделі-лідери. Перше місце повернула собі бюджетна Dacia Sandero, а торішній лідер Tesla Model Y опустився одразу на четверте місце. Мало того, вперше за тривалий час у трійці кращих немає жодного кросовера, зате туди повернувся VW Golf. Європейці надають перевагу компактним хетчбекам.

Минулорічний лідер Tesla Model Y опустився на четверте місце Фото: Tesla Motors

Найпопулярніші авто в Європі за 2024 рік:

Dacia Sandero – 270 111 проданих авто (+14,3%). Renault Clio – 216 569 од. (+6,5%). Volkswagen Golf – 216 549 од. (+17,5%). Tesla Model Y – 210 484 од. (-17,1%). Volkswagen T-Roc – 203 611 од. (-1,5%). Peugeot 208 – 199 820 од. (+2,7%). Volkswagen Tiguan – 195 297 од. (+12,1%). Toyota Yaris Cross – 194 512 од. (+10,1%). Skoda Octavia – 182 801 од. (+13,3%). Toyota Yaris – 180 806 од. (+13,8%).

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