Економ-пропозиція: кращі вживані авто з Європи вартістю до $4000 (фото)
До рейтингу потрапили вживані авто різного класу та віку. Серед них — компактні міські хетчбеки, кросовери та навіть преміальні моделі.
За 2024 рік українці пригнали понад 220 000 авто з пробігом, причому більшість із них приїхали із Західної Європи. На європейському ринку можна знайти непогані вживані авто, навіть якщо бюджет обмежений. Британське видання Auto Express обрало кращі авто з пробігом вартістю до 3000 фунтів стерлінгів (трохи менше, ніж 4000 доларів).
До рейтингу потрапили вживані авто різного віку та класу. Усіх їх об’єднує невисока ціна.
Citroen Berlingo (1996-2008 рр.)
Citroen Berlingo першого покоління простий і надійний. У нього просторий практичний салон та економічний турбодизель.
Плюси:
- практичний;
- економічний дизель;
- енергоємна підвіска.
Мінуси:
- незручне водійське місце;
- дорогий для свого віку.
Ford Focus (2004-2010 рр.)
Ford Focus другої генерації порадує чудовою керованістю. Він доволі надійний, а його салон досить якісний. Варто уникати базової 1,4-літрової версії без кондиціонера.
Плюси:
- гарна керованість;
- широкий вибір на ринку;
- досить місткий.
Мінуси:
- бідна базова комплектація;
- слабкий 1,4-літровий двигун.
Honda Jazz (2008-2015 рр.)
Honda Jazz другого покоління – компактне авто з просторим салоном та "розумними" задніми кріслами, у яких піднімаються подушки. Бензинові двигуни об’ємом 1,2 та 1,4 л не надто потужні, але надійні
Плюси:
- просторий салон;
- надійні мотори.
Мінуси:
- варіатор не дуже добре налаштований.
Hyundai Santa Fe (2001-2006 рр.)
Перше покоління Hyundai Santa Fe – практичний і надійний кросовер. Він просторий і має непогану прохідність, але "апетит" авто чималий.
Плюси:
- просторий салон;
- надійний;
- непогана прохідність.
Мінуси:
- підвищена витрата пального;
- не найкраща керованість.
Jaguar X-Type (2001-2009 рр.)
Jaguar X-Type – недороге преміальне авто. Він надійніший за інші моделі марки, оскільки збудований на базі Ford Mondeo, але певні проблеми все ж виникають. Краще обирати бензинові V6 об’ємом 2 та 2,5 л.
Плюси:
- якісний салон;
- непогані бензинові V6.
Мінуси:
- не надто надійний.
Mercedes-Benz A-Class (2005-2010 рр.)
A-Class другого покоління – вживаний Mercedes, який не розорить при ремонті. До того ж, компактне авто на диво просторе всередині.
Плюси:
- якісний інтер’єр;
- дешевий в утриманні.
Мінуси:
- не найкраща керованість;
- завищена ціна.
Mini (2006-2013 рр.)
Компактний Mini приваблює яскравим стилем і чудовою керованістю. Утім варто перевірити двигуни на наявність нагару, а також продіагностувати ходову.
Плюси:
- стильний дизайн;
- чудова керованість.
Мінуси:
- тісний салон;
- недешевий в обслуговуванні.
Renault Clio (2005-2014 рр.)
Renault Clio третього покоління досить просторий, за мірками В-класу. В авто відзначаються проблеми з електронікою, але загалом воно надійне. До того ж, Clio досить безпечний для свого часу.
Плюси:
- просторий салон;
- високий рівень безпеки.
Мінуси:
- базові двигуни заслабкі;
- не найкраща керованість.
Skoda Octavia A5 (2004-2012 рр.)
Skoda Octavia A5 – практична і простора модель із великим багажником. Вона збудована на базі VW Golf і досить надійна (хіба з роботом DSG можуть бути проблеми). Лінійка Skoda Octavia досить широка та різноманітна.
Плюси:
- просторі салон та багажник;
- широка палітра версій.
Мінуси:
- чимало авто з великим пробігом на ринку;
- проблемний робот DSG.
Volvo S40 (2004-2012 рр.)
Volvo S40 другої генерації – преміальний побратим Ford Focus. У нього якісний салон, а універсал на диво просторий. Модель свого часу була однією з найбезпечніших у С-класі. Палітра двигунів моделі – доволі широка.
Плюси:
- якісний практичний салон;
- високий рівень безпеки.
Мінуси:
- тісний задній ряд у седані;
- чимала витрата пального в п’ятициліндрових бензинових версіях.
Раніше Фокус розповідав про кращі компактні авто з пробігом для міста.
Також ми писали про найкращі вживані мінівени.