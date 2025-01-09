Економ-пропозиція: кращі вживані авто з Європи вартістю до $4000 (фото)

До рейтингу потрапили вживані авто різного класу та віку. Серед них — компактні міські хетчбеки, кросовери та навіть преміальні моделі.

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За 2024 рік українці пригнали понад 220 000 авто з пробігом, причому більшість із них приїхали із Західної Європи. На європейському ринку можна знайти непогані вживані авто, навіть якщо бюджет обмежений. Британське видання Auto Express обрало кращі авто з пробігом вартістю до 3000 фунтів стерлінгів (трохи менше, ніж 4000 доларів).

До рейтингу потрапили вживані авто різного віку та класу. Усіх їх об’єднує невисока ціна.

Citroen Berlingo (1996-2008 рр.)

Citroen Berlingo Фото: Auto Express

Citroen Berlingo першого покоління простий і надійний. У нього просторий практичний салон та економічний турбодизель.

Плюси:

практичний;

економічний дизель;

енергоємна підвіска.

Мінуси:

незручне водійське місце;

дорогий для свого віку.

Ford Focus (2004-2010 рр.)

Ford Focus Фото: Ford

Ford Focus другої генерації порадує чудовою керованістю. Він доволі надійний, а його салон досить якісний. Варто уникати базової 1,4-літрової версії без кондиціонера.

Плюси:

гарна керованість;

широкий вибір на ринку;

досить місткий.

Мінуси:

бідна базова комплектація;

слабкий 1,4-літровий двигун.

Важливо

Названо регіони України з найдорожчими і найдешевшими авто з пробігом

Honda Jazz (2008-2015 рр.)

Honda Jazz Фото: Honda

Honda Jazz другого покоління – компактне авто з просторим салоном та "розумними" задніми кріслами, у яких піднімаються подушки. Бензинові двигуни об’ємом 1,2 та 1,4 л не надто потужні, але надійні

Плюси:

просторий салон;

надійні мотори.

Мінуси:

варіатор не дуже добре налаштований.

Hyundai Santa Fe (2001-2006 рр.)

Hyundai Santa Fe Фото: Auto Express

Перше покоління Hyundai Santa Fe – практичний і надійний кросовер. Він просторий і має непогану прохідність, але "апетит" авто чималий.

Плюси:

просторий салон;

надійний;

непогана прохідність.

Мінуси:

підвищена витрата пального;

не найкраща керованість.

Jaguar X-Type (2001-2009 рр.)

Jaguar X-Type Фото: Jaguar

Jaguar X-Type – недороге преміальне авто. Він надійніший за інші моделі марки, оскільки збудований на базі Ford Mondeo, але певні проблеми все ж виникають. Краще обирати бензинові V6 об’ємом 2 та 2,5 л.

Плюси:

якісний салон;

непогані бензинові V6.

Мінуси:

не надто надійний.

Mercedes-Benz A-Class (2005-2010 рр.)

A-Class другого покоління – вживаний Mercedes, який не розорить при ремонті. До того ж, компактне авто на диво просторе всередині.

Плюси:

якісний інтер’єр;

дешевий в утриманні.

Мінуси:

не найкраща керованість;

завищена ціна.

Mini (2006-2013 рр.)

Mini Cooper Фото: MINI

Компактний Mini приваблює яскравим стилем і чудовою керованістю. Утім варто перевірити двигуни на наявність нагару, а також продіагностувати ходову.

Плюси:

стильний дизайн;

чудова керованість.

Мінуси:

тісний салон;

недешевий в обслуговуванні.

Renault Clio (2005-2014 рр.)

Renault Clio Фото: Auto Express

Renault Clio третього покоління досить просторий, за мірками В-класу. В авто відзначаються проблеми з електронікою, але загалом воно надійне. До того ж, Clio досить безпечний для свого часу.

Плюси:

просторий салон;

високий рівень безпеки.

Мінуси:

базові двигуни заслабкі;

не найкраща керованість.

Важливо

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Skoda Octavia A5 (2004-2012 рр.)

Skoda Octavia A5 Фото: Skoda

Skoda Octavia A5 – практична і простора модель із великим багажником. Вона збудована на базі VW Golf і досить надійна (хіба з роботом DSG можуть бути проблеми). Лінійка Skoda Octavia досить широка та різноманітна.

Плюси:

просторі салон та багажник;

широка палітра версій.

Мінуси:

чимало авто з великим пробігом на ринку;

проблемний робот DSG.

Volvo S40 (2004-2012 рр.)

Volvo S40 Фото: Auto Express

Volvo S40 другої генерації – преміальний побратим Ford Focus. У нього якісний салон, а універсал на диво просторий. Модель свого часу була однією з найбезпечніших у С-класі. Палітра двигунів моделі – доволі широка.

Плюси:

якісний практичний салон;

високий рівень безпеки.

Мінуси:

тісний задній ряд у седані;

чимала витрата пального в п’ятициліндрових бензинових версіях.

Раніше Фокус розповідав про кращі компактні авто з пробігом для міста.

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