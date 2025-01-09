Названо регіони України з найдорожчими і найдешевшими авто з пробігом

Експерти порівняли вартість авто з пробігом у різних областях України. Подекуди ціни відрізняються в кілька разів.

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Ціни на вживані авто суттєво відрізняються в різних регіонах України. Інститут досліджень авторинку визначив, у яких областях найдорожчі і найдешевші авто з пробігом.

Експерти проаналізували оголошення з продажу авто з пробігом у різних регіонах України та порівняли ціни. Вони встановили, що в січні середня ціна вживаних авто на ринку склала 6300 доларів. Вона дещо виросла останнім часом, адже не так давно складала 5500 доларів.

Найдорожчі авто з пробігом — у столичному регіоні Фото: Інститут досліджень авторинку

Найдорожчі вживані авто в столичному регіоні (Києві та Київській області) — їх середня вартість становить 8400 доларів. Також високі ціни у Львівській ($7999) і Волинській ($7000) областях. Найдешевші авто з пробігом — у Херсонській (2900 доларів) та Донецькій ($3000) областях.

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Таким чином прослідковується тенденція. Найвищі ціни на вживані авто — в економічно активних регіонах та областях, близьких до західних кордонів, через які в Україну завозять машини. Найнижча вартість авто з пробігом — у регіонах, близьких до зони бойових дій.

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