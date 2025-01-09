Названы регионы Украины с самыми дорогими и самыми дешевыми авто с пробегом

Эксперты сравнили стоимость авто с пробегом в разных областях Украины. Кое-где цены отличаются в несколько раз.

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Цены на подержанные авто существенно отличаются в разных регионах Украины. Институт исследований авторынка определил, в каких областях самые дорогие и самые дешевые авто с пробегом.

Эксперты проанализировали объявления по продаже авто с пробегом в разных регионах Украины и сравнили цены. Они установили, что в январе средняя цена подержанных авто на рынке составила 6300 долларов. Она несколько выросла в последнее время, ведь не так давно составляла 5500 долларов.

Самые дорогие авто с пробегом — в столичном регионе Фото: Институт исследований авторынка

Самые дорогие подержанные авто в столичном регионе (Киеве и Киевской области) — их средняя стоимость составляет 8400 долларов. Также высокие цены во Львовской ($7999) и Волынской ($7000) областях. Самые дешевые авто с пробегом — в Херсонской (2900 долларов) и Донецкой ($3000) областях.

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Таким образом прослеживается тенденция. Самые высокие цены на подержанные авто — в экономически активных регионах и областях, близких к западным границам, через которые в Украину завозят машины. Самая низкая стоимость авто с пробегом — в регионах, близких к зоне боевых действий.

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