Какие двигатели авто выбирали украинцы в 2024 году — статистика (фото)

Украинцы продолжают активно покупать новые авто с ДВС. Впрочем, доля бензиновых моделей на рынке уменьшается, а электромобили становятся популярнее.

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В Украине за 2024 год продали почти 70 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них (более 80%) оснащены двигателями внутреннего сгорания. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

В сегменте дизельных моделей доминировал Renault Duster Фото: Renault

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Самыми популярными остаются бензиновые авто, однако за год спрос на них резко упал: доля на рынке снизилась сразу на 7% — до 40%. Вместе с тем, дизельные модели стали несколько популярнее: их доля выросла с 22,8 до 25,6%.

Toyota RAV4 — лидер в сегменте гибридов Фото: Toyota

Гибридов также стали покупать больше (рост с 17,7 до 19,5% за год). Стали популярнее и электромобили — они заняли уже 14,5% авторынка (в прошлом году — 12%). А вот доля новых авто с ГБО в Украине остается мизерной — всего 1%.

Volkswagen ID.4 стал самым популярным электрокаром Volkswagen ID.4 стал самым популярным электрокаром Фото: Volkswagen

Также названы самые популярные автомобили 2024 года с различными типами двигателей:

бензиновые автомобили — Mazda CX-5;

дизельные автомобили — Renault Duster;

гибриды — Toyota RAV4;

электромобили — Volkswagen ID.4;

авто с ГБО — Hyundai Tucson.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине снизился спрос на авто из Китая. Подавляющее большинство из них являются электрокарами.

Также мы писали, что в Украине упростили торговлю подержанными автомобилями.