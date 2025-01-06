Какие двигатели авто выбирали украинцы в 2024 году — статистика (фото)
Украинцы продолжают активно покупать новые авто с ДВС. Впрочем, доля бензиновых моделей на рынке уменьшается, а электромобили становятся популярнее.
В Украине за 2024 год продали почти 70 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них (более 80%) оснащены двигателями внутреннего сгорания. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".Важно
Самыми популярными остаются бензиновые авто, однако за год спрос на них резко упал: доля на рынке снизилась сразу на 7% — до 40%. Вместе с тем, дизельные модели стали несколько популярнее: их доля выросла с 22,8 до 25,6%.
Гибридов также стали покупать больше (рост с 17,7 до 19,5% за год). Стали популярнее и электромобили — они заняли уже 14,5% авторынка (в прошлом году — 12%). А вот доля новых авто с ГБО в Украине остается мизерной — всего 1%.
Также названы самые популярные автомобили 2024 года с различными типами двигателей:
- бензиновые автомобили — Mazda CX-5;
- дизельные автомобили — Renault Duster;
- гибриды — Toyota RAV4;
- электромобили — Volkswagen ID.4;
- авто с ГБО — Hyundai Tucson.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине снизился спрос на авто из Китая. Подавляющее большинство из них являются электрокарами.
Также мы писали, что в Украине упростили торговлю подержанными автомобилями.