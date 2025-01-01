Новый Peugeot 3008 и флагман Volvo: какие автомобили дебютируют в Украине в 2025 году (фото)

В 2025 году в Украину привезут десятки новых моделей авто. На нашем рынке появятся недорогие Citroen, кроссоверы MG и Peugeot, электрические Ford, Hyundai и Volvo.

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Даже во времена войны авторынок Украины продолжает расти и в нашей стране регулярно появляются новейшие автомобили. Немало новинок ожидается и в 2025 году. Фокус узнал у представителей автопроизводителей, какие модели дебютируют в Украине в новом году.

Citroen

Citroen Ami Фото: Citroen

Линейку Citroen в Украине пополнят сразу несколько новых моделей. В частности, уже зимой на рынок выйдет новый Citroen Ami — самый дешевый электромобиль в Украине стоимостью от 347 300 гривен. Двухместное 2,4-метровое авто с 8-сильным мотором развивает 45 км/ч, а его запас хода составляет 75 км.

Citroen C3

В марте дебютирует обновленный Citroen C4 с измененным дизайном. С апреля в продажу поступит новый Citroen C3 с более рубленым дизайном и увеличенным клиренсом. Его предложат в 1,2-литровой бензиновой версии на 100 л. с., гибридном варианте такой же мощности и 113-сильной электрической модификации e-C3 с запасом хода 320 км.

Citroen C3 Aircross Фото: Stellantis

Эти же двигатели получит и новый Citroen C3 Aircross, который кардинально изменился и стал кроссовером. 4,4-метровая модель внешне и внутри напоминает собрата С3 и впервые доступна в семиместном исполнении.

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DS

DS №8 Фото: DS Automobiles

В сентябре в Украине ожидается один из самых авангардных европейских электрокаров — новый DS №8. Премиальный кросс-фастбэк отличается оригинальным дизайном и нестандартным интерьером. Электромобиль доступен в версиях мощностью от 230 до 350 л. с., а его запас хода достигает 750 км.

Ford

Ford Explorer Фото: Ford

В 2025 году в Украину вернется кроссовер Ford Explorer, причем в электрическом исполнении. Он компактнее бензинового тезки (4,5 м) и отличается рубленым дизайном. Электромобиль выпускают с силовыми установками мощностью 170-340 л. с., а запас хода достигает от 346 до 522 км.

Ford Capri Фото: Ford

Презентуют на украинском рынке и спортивного собрата Explorer — купе-кроссовер Ford Capri. Он несколько крупнее, а его дизайн более оригинальный. Его выпускают в версиях на 286 и 340 сил с запасом хода до 627 км.

Ford Courier Фото: Ford

Еще одной новинкой Ford в Украине станет коммерческий Courier нового поколения.

Hyundai

Hyundai Inster Фото: Hyundai

К концу 2025 года Hyundai планирует привезти в Украину несколько кроссоверов. Самым доступным из них станет компактный 3,8-метровый электромобиль Hyundai Inster. Авто с выразительным рубленым дизайном выпускают в версиях на 97 и 115 сил с запасом хода от 300 до 355 км. Его задние сиденья регулируются, а объем багажника составляет 351 л.

Hyundai Ioniq 9

Новый Hyundai Ioniq 9 — электрический флагман марки. Пятиметровая семейная модель с тремя рядами сидений привлекает нестандартной внешностью и просторным салоном с поворотными креслами. Электрокроссовер дебютировал в модификациях мощностью от 218 до 430 л. с. с запасом хода до 620 км.

Hyundai Palisade Фото: Hyundai

Привезут в Украину и бензиновый аналог Ioniq 9 — новый Hyundai Palisade второго поколения. Кроссовер подрос, стал брутальнее на вид, роскошнее и современнее внутри. Линейку двигателей пополнили 2,5-литровая 281-сильная турбочетверка и 334-сильная гибридная установка.

Jeep

Jeep Avenger 4xe Фото: Stellantis

Весной Jeep Avenger на украинском рынке получит оригинальную полноприводную версию 4xe с 1,2-литровым бензиновым турбодвигателем на 136 л. с. и двумя 28-сильными электромоторами. Кроссовер отличается увеличенным клиренсом, несколько измененным дизайном и особой отделкой салона.

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джетур

Jetour T2 Фото: Jetour

В 2025 году в Украине появится внедорожник Jetour T2. 4,8-метровое авто с брутальным угловатым дизайном оснащено 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 245 сил. Полный привод дополнен набором режимов для бездорожья.

MG

MG HS Фото: MG

MG представит в Украине сразу несколько новых кроссоверов. В частности, ожидается новый MG HS второго поколения. Он подрос в размерах и стал интереснее на вид. В его салоне установлены два дисплея на передней панели, а объем багажника вырос до 570 л. Кроссовер сохранит 1,5-литровый 169-сильный турбомотор, а также получит гибридную версию.

MG ZS Фото: MG

Младший кроссовер MG ZS также сменил поколение. Он стал современнее как внешне, так и внутри, а его комплектация расширена. В Украине впервые появится гибридная версия модели (мощностью 194 л. с.), однако останется и бензиновый вариант MG ZS.

MG S5 Фото: autohome.com.cn

А вот электромобиля ZS не будет, ведь на смену ему придет совершенно новый MG S5. Он несколько больше по размерам и построен на платформе хэтчбека MG4. На данный момент известно о 170-сильном варианте электрокара с запасом хода до 525 км.

Opel

Opel Grandland Фото: Stellantis

Зимой на украинский рынок выйдет обновленный Opel Mokka, которому освежили дизайн и салон. В марте ожидается его старший брат — новый Opel Grandland второго поколения. Он построен на новой платформе и стал крупнее и интереснее на вид. Салон кроссовера более просторный и дополнен двумя большими дисплеями. Сначала дебютируют версии с двигателями внутреннего сгорания, а летом появится электромобиль мощностью до 320 сил с запасом хода до 700 км.

Opel Frontera Фото: Stellantis

В июне дебютирует возрожденный Opel Frontera. Теперь это компактный семейный кроссовер, доступный в вариантах на 5 и 7 мест. Модель выпускают с 1,2-литровым бензиновым турбомотором (с гибридной установкой или без нее) и в 113-сильной электрической версии с запасом хода 305 км.

Peugeot

Peugeot 3008 Фото: Peugeot

В марте в Украине ожидаются новые Peugeot 3008 и 5008 третьего поколения. Они стали более оригинальными внешне, причем 3008 теперь является купе-кроссовером. В салоне авто установили широкий изогнутый дисплей. Уже известно, что новый Peugeot 3008 выйдет на рынок с 1,6-литровой бензиновой турбочетверкой на 180 сил и с 1,2-литровым 136-сильным турбомотором, дополненным "мягкой" гибридной установкой.

Peugeot 5008 Фото: Stellantis

В апреле дебютируют электрические версии кроссоверов. Их комплектуют силовыми установками мощностью от 230 до 320 сил с запасом хода до 700 км.

Peugeot Landtrek Фото: Peugeot

На июнь запланирован дебют модернизированного пикапа Peugeot Landtrek с обновленным дизайном и более современным интерьером. Авто получит более мощный 2,2-литровый турбодизель на 200 л. с.

Porsche

Porsche 911 GT3 Фото: Porsche

В 2025 году ожидается расширение линейки обновленных Porsche 911 и Taycan. В частности, представят новые Porsche 911 GT3, S и Turbo S, а также Porsche Taycan 4 и GTS.

Suzuki

Suzuki Vitara Фото: Suzuki

Suzuki привезет в Украину обновленный кроссовер Vitara. Ему освежили дизайн и установили новую мультимедийную систему с увеличенным дизайном. Также Suzuki Vitara получил новую 1,5-литровую четверку на 117 л. с.

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Volvo

Volvo XC90 Фото: Volvo

В первом квартале 2025 года в Украине появится новый Volvo XC90. Семейный кроссовер прошел модернизацию. У него новая передняя часть, улучшенная внутренняя отделка и современная мультимедийная система. Все версии модели являются гибридными, причем топовый плагин-гибрид Т8 способен проехать 70 км на электротяге.

Volvo EX90 Фото: Volvo

Во втором квартале в Украину приедет электрический аналог XC90 — новый Volvo EX90. Большой семиместный кроссовер с граненым дизайном доступен в версиях мощностью 408 и 517 сил. Большая батарея емкостью 111 кВт∙ч позволяет преодолеть до 627 км без подзарядки. Конечно же, Volvo получит набор современных систем безопасности.

Volvo ES90 Фото: Volvo

На третий квартал запланирован дебют обновленного Volvo XC60, а под конец года в Украине презентуют новый седан ES90 — электрического преемника модели S90.

Кстати, недавно на украинский рынок вышел 650-сильный электромобиль Hyundai, способный разогнаться до сотни за 3,4 с.

Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли новейший электрокроссовер Volkswagen с запасом хода более 600 км.