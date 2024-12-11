650 сил и 3,4 с до сотни: на украинский рынок вышел самый быстрый электрокар Hyundai (фото)

Электромобиль Hyundai Ioniq 5 N оснащен 650-сильной установкой. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 260 км/ч.

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Линейку Hyundai Ioniq 5 в Украине пополнила заряженная N-версия. Спортивный электромобиль уже поступил в продажу, а его подробности раскрыли на официальном сайте представительства Hyundai.

Главное отличие Hyundai Ioniq 5 N — его двухмоторная полноприводная установка на 650 л.с. и 770 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 260 км/ч.

Электромобиль способен разогнаться до сотни за 3,4 с Фото: Hyundai

Конечно же, шасси Hyundai Ioniq 5 N перенастроили и установили увеличенные тормоза, а еще электрокар получил ряд интересных "фишек". Он имеет специальный режим для дрифта, а акустическая система может имитировать звук бензинового двигателя. К тому же, есть технология N e-shift, которая имитирует 8-ступенчатую КПП с двойным сцеплением.

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Электромобиль Hyundai Ioniq 5 N оснащен батареей на 84 кВт∙ч. Запас хода составляет 447 км.

Отличить новый Hyundai Ioniq 5 N можно по более агрессивному дизайну бамперов, обвесу и увеличенному заднему спойлеру. Кроме того, кузов занижен и установлены 21-дюймовые диски. В салоне установили спортивные кресла и руль.

Комплектация электрокара довольно богатая Фото: Hyundai

Электромобиль Hyundai Ioniq 5 N предлагают в одной богатой комплектации за 2 928 300 гривен. Он получил бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, проекцию на лобовое стекло, электропривод дверей багажника, вентиляцию передних и подогрев всех кресел, набор систем безопасности.

Кстати, недавно опубликовали официальные фото самого большого кроссовера Hyundai.

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