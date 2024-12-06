Самый большой кроссовер Hyundai показали на первых официальных фото

Большой кроссовер Hyundai Palisade 2025 претерпел кардинальные изменения снаружи и внутри. Семейная модель будет предлагаться в бензиновой и гибридной версиях.

Опубликованы официальные фото Hyundai Palisade второго поколения. Большой семейный кроссовер поступит в продажу с 2025 года. Первые его подробности раскрыли на сайте южнокорейского автопроизводителя.

На передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея с диагональю 12,3 дюйма Фото: Hyundai

Новый Hyundai Palisade кардинально изменился внешне и теперь напоминает младшего брата Santa Fe. Дизайн кроссовера стал рубленым. У него высокий капот и рельефные колесные арки. Широкая решетка радиатора сочетается с оригинальными фарами. Также известно, что авто несколько подросло в размерах.

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Салон Hyundai Palisade 2025 также претерпел изменения. На передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея, а кресла разделены высокой консолью, на которой установлены сразу три USB-порта и беспроводная зарядка для смартфонов.

Кроме того, улучшили внутреннюю отделку — использовали дорогую кожу и дерево. Также известно, что в отдельных странах кроссовер Hyundai Palisade предложат не только в вариантах на 7 и 8 мест, но и в девятиместной версии.

В линейке модели ожидаются бензиновая и гибридная версии Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Palisade 2025 обнародуют позже. Ожидается, что на смену 3,8-литровому бензиновому V6 и 2,2-литровому дизелю придут 2,5-литровый турбомотор и гибридная установка.

Кстати, недавно презентовали "зеленую" альтернативу Palisade — семейный электрокроссовер Hyundai Ioiniq 9.

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