Самый большой кроссовер Hyundai показали на первых официальных фото
Большой кроссовер Hyundai Palisade 2025 претерпел кардинальные изменения снаружи и внутри. Семейная модель будет предлагаться в бензиновой и гибридной версиях.
Опубликованы официальные фото Hyundai Palisade второго поколения. Большой семейный кроссовер поступит в продажу с 2025 года. Первые его подробности раскрыли на сайте южнокорейского автопроизводителя.
Новый Hyundai Palisade кардинально изменился внешне и теперь напоминает младшего брата Santa Fe. Дизайн кроссовера стал рубленым. У него высокий капот и рельефные колесные арки. Широкая решетка радиатора сочетается с оригинальными фарами. Также известно, что авто несколько подросло в размерах.Важно
Салон Hyundai Palisade 2025 также претерпел изменения. На передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея, а кресла разделены высокой консолью, на которой установлены сразу три USB-порта и беспроводная зарядка для смартфонов.
Кроме того, улучшили внутреннюю отделку — использовали дорогую кожу и дерево. Также известно, что в отдельных странах кроссовер Hyundai Palisade предложат не только в вариантах на 7 и 8 мест, но и в девятиместной версии.
Характеристики Hyundai Palisade 2025 обнародуют позже. Ожидается, что на смену 3,8-литровому бензиновому V6 и 2,2-литровому дизелю придут 2,5-литровый турбомотор и гибридная установка.
Кстати, недавно презентовали "зеленую" альтернативу Palisade — семейный электрокроссовер Hyundai Ioiniq 9.
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