Море карбона и 670 сил: самый быстрый спорткар от Hyundai показали на официальных изображениях

Спортпрототип Genesis GMR-001 Hypercar создали для гонок WEC и IMSA. Он получил карбоновый кузов и 670-сильную гибридную установку.

Опубликованы первые изображения Genesis GMR-001 Hypercar. Экстремальное спортивное авто от Hyundai с 2026 года будет выступать в гонках. Об этом сообщается на сайте южнокорейского бренда.

Спортпрототип получил большое антикрыло Фото: Genesis

Новый Genesis GMR-001 Hypercar — гоночный спортпрототип класса LMDh. Его готовят к чемпионату мира по гонкам на выносливость WEC, а также к американской серии IMSA. Известно, что среди его пилотов будут Андре Лоттерер и Луис Дерани.

Спорткар позаимствовал некоторые черты дизайна у концептов Genesis X Gran Berlinetta и X Gran Racer Vision GT, однако в целом его внешность продиктована аэродинамикой. У него выпуклые крылья, кабина-капсула, большие антикрыло и киль.

Кузов авто изготовлен из карбона Фото: Genesis

Кроме того, в карбоновом кузове типа монокок сделали каналы, по которым проходит воздух, что увеличивает прижимную силу.

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Характеристики Genesis GMR-001 Hypercar пока держатся в секрете, однако известно, что правила класса LMDh требуют установки гибридной установки. Ее мощность ограничивается на 670 л. с., а электромотор развивает не более 67 сил.

Genesis GMR-001 Hypercar получит 670-сильную гибридную установку Фото: Genesis

Учитывая, что авто будет весить менее тонны, то это будет самая быстрая модель от Hyundai. Максимальная скорость превысит 300 км/ч.

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