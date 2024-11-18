Большое антикрыло и 286 сил: Hyundai показали недорогой спортивный седан (фото)

Hyundai Elantra N TCR Edition — заряженная версия седана с 286-сильной турбочетверкой и улучшенными тормозами. Авто получило обвес, антикрыло и спортивные кресла.

В линейке Hyundai Elantra 2025 появится новая заряженная версия N TCR Edition. Спортивный седан поступит в продажу в Южной Корее с декабря, а в начале 2025 года начнется его экспорт в другие страны. Об авто рассказали на официальном сайте Hyundai.

Авто выдержано в стилистике гоночного Hyundai Elantra Фото: Hyundai

Новый Hyundai Elantra N TCR Edition выполнен в стилистике гоночного авто из чемпионата Touring Car Racing. Его даже можно выбрать в цветах спортивной команды Hyundai.

Руль обшили алькантарой Фото: Hyundai

К тому же, появились большое регулируемое антикрыло и 19-дюймовые кованые диски белого цвета. Как и все Hyundai Elantra N, авто отличается более агрессивными бамперами и обвесом.

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В салоне Hyundai Elantra N руль обшили алькантарой и добавили логотипы TCR Edition. Оснащение включает спортивные сиденья с интегрированными подголовниками.

Селан получил спортивные сиденья Фото: Hyundai

Силовой агрегат Hyundai Elantra N в исполнении TCR Edition остался без изменений. Спортивный седан оснащен 2,0-литровой 286-сильной турбочетверкой и 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. А вот тормоза автомобиля новые и более эффективные. Стоимость авто составит менее 40 000 долларов.

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