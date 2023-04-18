Hyundai представили бюджетный 280-сильный заряженный седан (фото)

Hyundai Elantra N 2024 модельного года сохранит 2,0-литровый турбированный двигатель, но получит новый дизайн. Также была улучшена подвеска заряженного седана.

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Hyundai показали заряженный седан Elantra N 2024 модельного года. Модель получила новый дизайн и улучшенную подвеску. Об этом рассказали на сайте Motor1.

На автосалоне в Шанхае состоялась презентация Hyundai Elantra N 2024 (Avante для южнокорейского рынка). От прошлой модели седан внешне отличается новой оптикой, бамперами, колесными дисками и черными логотипами.

Новая модель отличается измененными бамперами и передней оптикой Фото: Hyundai

Узнать заряженную версию можно по красным акцентам на кузове. Также сзади есть небольшой спойлер и два выхлопных патрубка.

Сзади расзместили компактный спойлер Фото: Hyundai

Hyundai Avante N 2024 получил новые 19-дюймовые колесные диски. Боковые зеркала заднего вида окрашены в контрастный черный цвет. Ожидается, что Elantra N будет идентична модели Avante.

Помимо этого Hyundai сделали подвеску заряженного седана жестче. Это позволит быстрее проходить повороты.

Характеристики Hyundai Elantra N 2024 пока держат в секрете. Вероятнее всего, седан сохранит 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 280 л.с. и 392 Нм крутящего момента. На выбор предложат шестиступенчатую механическую и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением.

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Стоимость модели не раскрывается. Новые подробности о Hyundai Elantra N 2024 должны появится уже в ближайшее время.

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