Hyundai представили бюджетний 280-сильний заряджений седан (фото)

Hyundai Elantra N 2024 модельного року збереже 2,0-літровий турбований двигун, але отримає новий дизайн. Також було покращено підвіску зарядженого седана.

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Hyundai показали заряджений седан Elantra N 2024 модельного року. Модель отримала новий дизайн та покращену підвіску. Про це розповіли на сайті Motor1.

На автосалоні у Шанхаї відбулася презентація Hyundai Elantra N 2024 (Elantra для глобального ринку). Від минулої моделі седан зовні відрізняється новою оптикою, бамперами, колісними дисками та чорними логотипами.

Нова модель відрізняється зміненими бамперами та передньою оптикою Фото: Hyundai

Впізнати заряджену версію можна за червоними акцентами на кузові. Також ззаду є невеликий спойлер і два вихлопні патрубки.

Позаду розмістили компактний спойлер Фото: Hyundai

Hyundai Avante N 2024 отримав нові 19-дюймові колісні диски. Бічні дзеркала заднього виду пофарбовані в чорний контрастний колір. Очікується, що Elantra N буде ідентичною до моделі Avante.

Крім цього Hyundai зробили підвіску зарядженого седана жорсткішою. Це дозволить швидше проходити повороти.

Характеристики Hyundai Elantra N 2024 поки що тримають у секреті. Найімовірніше, седан збереже 2,0-літровий турбований двигун потужністю 280 к.с. і 392 Нм крутного моменту. На вибір запропонують шестиступінчасту механічну та восьмиступінчасту автоматичну коробку передач з подвійним зчепленням.

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Вартість моделі не розкривається. Нові подробиці Hyundai Elantra N 2024 повинні з'явитися вже найближчим часом.

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