Hyundai показали оригинальный электрокроссовер с заводским ГБО (фото)

Новый Hyundai Initium является предвестником нового серийного электрокроссовера, который начнут производить в 2025 году. Он оснащен 204-сильным мотором, а его запас хода составляет 650 км.

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Опубликованы официальные фото Hyundai Initium. Оригинальный концепт-кар презентуют в ноябре на автошоу в Лос-Анджелесе. Его подробности раскрыли на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Hyundai Initium — предсерийный вариант новой модели. Она выйдет на рынок в первой половине 2025 года и заменит кроссовер Hyundai Nexo.

Кроссовер отличается рубленым дизайном Фото: Hyundai

Новый Hyundai Initium кардинально отличается от Nexo, ведь на смену плавным формам пришли рубленые поверхности. У кроссовера брутальный дизайн с высоким капотом и выраженным пластиковым обвесом.

Кроме того, обращают на себя внимание пиксельная оптика, багажник на крыше и нестандартные задние стойки с обратным наклоном. Оригинально выглядят и 21-дюймовые колеса.

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Салон Hyundai Initium не показали, однако разработчики отмечают, что кроссовер будет просторнее Nexo. Его задние сиденья будут иметь регулировку угла наклона. Комплектация включает 9 подушек безопасности.

Запас хода электрокара составляет 650 км Фото: Hyundai

Как и предшественник, новый Hyundai Initium оснащен электрической установкой с водородными топливными элементами. Она стала мощнее (204 л. с.), а объем баллонов для водорода увеличили, поэтому запас хода возрос до 650 км. Кроме того, появилась двунаправленная зарядка — можно питать от авто электроприборы.

Кстати, на автошоу в Лос-Анджелесе дебютирует и флагманский электрокроссовер Hyundai Ioniq 9. Опубликованы первые его изображения.

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