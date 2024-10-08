Hyundai презентовала недорогой спортивный кроссовер с богатым оснащением (фото)

Новый Hyundai Creta Ultimate — топовый вариант кроссовера с богатым оснащением. Модель получила 1,6-литровый турбомотор на 193 л. с.

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Линейку обновленного Hyundai Creta пополнила новая заряженная версия Ultimate. Ее презентовали в Бразилии, ведь это одна из стран, где выпускают компактный кроссовер. Там он уже поступает в продажу по цене 189 900 реалов ($34 500). Подробности авто раскрыли на официальном сайте Hyundai.

Фото: Hyundai

Главное отличие новой модификации Hyundai Creta Ultimate скрывается под капотом. Кроссовер получил 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 193 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Привод — исключительно передний.

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Внешне новый Hyundai Creta Ultimate фактически ничем не отличается от стандартной версии. Примечательно, что спортивный пакет N Line с более агрессивными бамперами и 18-дюймовыми дисками для такой модели недоступен.

Кроссовер предлагают в максимальной комплектации Фото: Hyundai

Зато кроссовер Hyundai Creta Ultimate предлагают в максимальной комплектации с климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, камерами кругового обзора, электроприводом кресла водителя, вентиляцией сидений и беспроводной зарядкой для смартфонов. Также есть системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроля "слепых" зон.

Между прочим, недавно дебютировал дешевый кроссовер Hyundai для бездорожья.

Также Фокус рассказывал об удлиненной семиместной версии Hyundai Creta.