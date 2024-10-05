Младший брат Juke: представлен самый дешевый кроссовер Nissan за $7100 (фото)

Компактный кроссовер Nissan Magnite отличается атлетичным дизайном и неплохой комплектацией. Модель предлагается с 1,0-литровыми двигателями на 72 и 101 л. с.

Related video

В Индии дебютировал новый Nissan Magnite 2025. Компактный бюджетный кроссовер прошел фейслифтинг и поступает в продажу по цене от 599 000 до 1 150 000 рупий ($7100 — 13 700), а позже появится еще в 64 странах мира. Об этом сообщается на официальном сайте Nissan.

Сзади обновили фонари Фото: Nissan

Четырехметровый кроссовер Nissan Magnite меньше Juke. Обновленная модель сохранила атлетичный дизайн с расширенными крыльями и короткими свесами кузова. Ей увеличили радиаторную решетку, заменили бамперы, обновили фары и фонари.

На передней панели установлено два дисплея Фото: Nissan

Важно

Тест-драйв Nissan Qashqai 2024: новый образ знакомого кроссовера

В салоне улучшили отделку и установили улучшенный цифровой щиток приборов, а топовая версия получила 9,0-дюймовый тачскрин. Во всех Nissan Magnite теперь 6 подушек безопасности, а более дорогие версии оснащены климат-контролем, круиз-контролем, камерами кругового обзора и беспроводной зарядкой для смартфонов.

В салоне улучшили отделку Фото: Nissan

Новый Nissan Magnite комплектуют 1,0-литровыми бензиновыми двигателями: 72-сильным атмосферным и 101-сильным с турбонаддувом. В первом случае предлагается 5-ступенчатая механическая или роботизированная КПП, во втором — механика или вариатор. Привод — исключительно передний.

Ранее Фокус рассказывал о новом Nissan Qashqai Glory за $18 000.

Также мы писали о доступном рамном пикапе Nissan.