Новый доступный пикап Nissan показали на первых фото: подробности модели

Доступный пикап Nissan Yuanye Z9 достигает 5,5 м в длину и отличается нестандартным дизайном. Рамную модель предложат в бензиновых и дизельных версиях, а позже презентуют гибрид.

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Опубликованы первые фото Nissan Yuanye Z9. Недорогой рамный пикап вскоре дебютирует в Китае. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Nissan Yuanye Z9 станет более доступной альтернативой модели Navara. Впрочем, стоит отметить, что он несколько больше по размерам.

Модель будет доступна в бензиновых, дизельных и гибридных версиях Фото: carscoops.com

Габариты Nissan Yuanye Z9:

длина — 5520 мм;

ширина — 1960 мм;

высота — 1950 мм;

колесная база — 3300 мм.

Пикап Nissan Yuanye Z9 отличается рубленым дизайном, нетипичным для нынешних моделей марки. Автомобиль получил широкую решетку радиатора и Т-образные светодиодные фары.

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Салон Nissan Yuanye Z9 пока держится в секрете. Известно лишь, что среди опций для модели будут люк в крыше и крышка-роллет для грузовой платформы.

Новый Nissan Yuanye Z9 со старта предложат с 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 244 и 258 л. с., а также с 3,0-литровым 190-сильным турбодизелем. Позже линейку пополнит плагин-гибрид. Максимальная скорость бензиновых версий ограничена на отметке 160 км/ч, а дизельной — на 170 км/ч.

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