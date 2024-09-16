Новий доступний пікап Nissan показали на перших фото: подробиці моделі

Доступний пікап Nissan Yuanye Z9 сягає 5,5 м у довжину та вирізняється нестандартним дизайном. Рамну модель запропонують у бензинових і дизельних версіях, а пізніше презентують гібрид.

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Опубліковано перші фото Nissan Yuanye Z9. Недорогий рамний пікап невдовзі дебютує в Китаї. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Nissan Yuanye Z9 стане доступнішою альтернативою моделі Navara. Втім, варто відзначити, що він дещо більший за розмірами.

Модель буде доступна в бензинових, дизельних та гібридних версіях Фото: carscoops.com

Габарити Nissan Yuanye Z9:

довжина — 5520 мм;

ширина — 1960 мм;

висота — 1950 мм;

колісна база — 3300 мм.

Пікап Nissan Yuanye Z9 вирізняється рубаним дизайном, нетиповим для нинішніх моделей марки. Автомобіль отримав широку решітку радіатора і Т-подібні світлодіодні фари.

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Салон Nissan Yuanye Z9 поки тримають у секреті. Відомо лише, що серед опцій для моделі будуть люк у даху і кришка-ролета для вантажної платформи.

Новий Nissan Yuanye Z9 зі старту запропонують із 2,0-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 244 і 258 к. с., а також із 3,0-літровим 190-сильним турбодизелем. Пізніше лінійку поповнить плагін-гібрид. Максимальна швидкість бензинових версій обмежена на позначці 160 км/год, а дизельної — на 170 км/год.

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