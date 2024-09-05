Класика на новий лад: Nissan відродить культову спортивну модель

Недороге задньопривідне купе Nissan Silvia випускали з 1965 по 2002 рік. Невдовзі з'явиться нове покоління моделі, яке буде електрифікованим.

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Інформація про новий Nissan Silvia циркулювала давно. У 2013 році навіть були представлені концепти Nissan IDx у стилістиці ранніх Silvia 60-х років. Однак тепер за розробку авто взялися серйозно і, за словами Івана Еспінози, планують представити його до 2030 року. Купе доповнить спортивну лінійку марки і стане доступнішим молодшим братом Nissan Z та нового GT-R.

Концепти Nissan IDx 2013 року Фото: Nissan

Інформації про новий Nissan Silvia наразі маже немає. Заявлено лише, що компактне купе отримає електрифіковану силову установку, тобто буде електромобілем або гібридом. Таким чином його можна буде продавати в Європі, де діють суворі еконорми.

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Nissan Silvia випускали із 1965 по 2002 рік і всього створили сім поколінь недорогого задньопривідного купе. У окремих країнах модель була відома під назвою Nissan 200 SX. Особливо культовою стала остання генерація Silvia: ці купе досі можна бачити на змаганнях із дрифту.

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